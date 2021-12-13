Brentford x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para a 17ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, Brentford e Manchester United têm compromisso marcado no Brentford Community Stadium, na capital Londres, às 16h30 (de Brasília). O jogo, no entanto, pode ser cancelado devido a um surto de Covid-19 nos Red Devils.VAI TER JOGO?O Manchester United informou nesta segunda-feira que o clube vem enfrentando um surto de Covid-19 e que o último treino antes do duelo com o Brentford teve de ser cancelado. Por isso, os Red Devils tentaram junto à Premier League o adiamento da partida. Até o momento nada foi divulgado.
BRENTFORDDe volta à elite inglesa depois de muito tempo, o Brentford faz boa campanha e ocupa a décima colocação da Premier League. Com 22 pontos, a missão dos londrinos, que é escapar do rebaixamento à Championship, vem sendo bem cumprida. No último jogo, o time de Thomas Frank venceu o Watford por 2 a 1.
MANCHESTER UNITEDAinda sem saber se entrará em campo, e sem divulgar quantos e quais atletas foram infectados pela Covid-19, o Manchester United segue preparado para o duelo. Após um bom início de competição, os Diabos Vermelhos caíram de produção e tentam recuperar o bom momento com o novo técnico Ralf Rangnick. Na última rodada, vitória sobre o Norwich por 1 a 0.FICHA TÉCNICA
Brentford x Manchester UnitedPremier League - Campeonato Inglês17ª RodadaData e horário: 14/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Scott LedgerTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Fernández; Goode, Jansson e Janelt; Rasmussen (Roerslev), Jensen (Onyeka), Norgaard, Baptiste e Rico Henry; Mbuemo e Canós.
Desfalques: Zanka, Kristoffer Ajer, David Raya, Fosu-Henry e Josh Dasilva (lesionados); Pinnock (Covid-19).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Dalot, Bailly, Maguire e Alex Telles (Luke Shaw); Fred, McTominay; Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo e Greenwood.
Desfalques: Paul Pogba, Martial, Varane, Cavani e Lindelöf (lesionados); Matic, Juan Mata e Wan-Bissaka (dúvidas).