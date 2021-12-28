  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Brentford x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City está na liderança do Campeonato Inglês e busca ampliar distância para Liverpool e Chelsea em busca do título da Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 14:09

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:09

Vivendo ótima fase na Premier League, o Manchester City se prepara para encarar o Brentford nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Inglês. O clube de Pep Guardiola vem de nove vitórias seguidas e é lider da competição.MELHOR EQUIPEApós um início irregular, o Manchester City embalou na Premier League em busca do segundo título consecutivo. A equipe de Guardiola vem de nove vitórias seguidas, tem o melhor ataque do torneio com 50 gols marcados e a melhor defesa da competição com apenas 12 tentos sofridos.
BUSCANDO A PERMANÊNCIAPor outro lado, o Brentford busca a permanência na Premier League após ter conquistado o acesso na última temporada. O clube tem nove pontos de distância para o Burnley, primeira equipe da zona de rebaixamento, mas tem se mostrado irregular em diversos momentos.
FICHA TÉCNICA:Brentford x Manchester City
Data e horário: 29/12/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Brentford Community Stadium, em Brentford (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Fernandez; Pinnock, Sorensen e Jansson; Canos, Onyeka, Baptiste, Jensen e Thompson; Wissa e Toney
Desfalques: Bryan Mbeumo, Zanka, Kristoffer Ajer, Josh Dasilva, Rico Henry, Charlie Goode e David Raya (machucados). Christian Norgaard (suspenso). Vitaly Janelt (Covid-19)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Laporte, Ake e Zinchenko; Gundogan, Fernandinho e De Bruyne; Jesus, Foden e Grealish
Desfalques: Rodri, Kyle Walker e John Stones (machucados)
