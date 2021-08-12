Brentford x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

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Nesta sexta-feira, o Brentford recebe o Arsenal no Community Stadium, em Londres, para a disputa da primeira rodada da Premier League 2021/2022. O confronto, que ocorrerá às 16h (de Brasília), será o jogo inaugural da nova temporada da competição.

Veja a tabela do InglêsA pré-temporada do Brentford pode ser considerada positiva, ao contrário da do Arsenal. Recém promovido para a Premier League, o Brentford venceu três jogos, um deles contra o Valencia, da Espanha, empatou uma e perdeu apenas um confronto.

O Arsenal, em termos de resultado, não fez uma boa pré-temporada em 2021/2022. Em quatro partidas, os Gunners empataram uma e perderam as outras três, sendo uma para o Chelsea e outra para o Tottenham, seus rivais londrinos.FICHA TÉCNICABRENTFORD x ARSENAL - PREMIER LEAGUE

Data e horário: 13/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: ESPN Brasil

BRENTFORD (Treinador: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canós, Janelt, Norgaard e Henry; Mbeumo, Forss e Ghoddos.