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futebol

Brentford x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Arsenal estreia na nova temporada da Premier League fora de casa em confronto contra a equipe do Brentford...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 16:27
Crédito: ALASTAIR GRANT / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, o Brentford recebe o Arsenal no Community Stadium, em Londres, para a disputa da primeira rodada da Premier League 2021/2022. O confronto, que ocorrerá às 16h (de Brasília), será o jogo inaugural da nova temporada da competição.
Veja a tabela do InglêsA pré-temporada do Brentford pode ser considerada positiva, ao contrário da do Arsenal. Recém promovido para a Premier League, o Brentford venceu três jogos, um deles contra o Valencia, da Espanha, empatou uma e perdeu apenas um confronto.
O Arsenal, em termos de resultado, não fez uma boa pré-temporada em 2021/2022. Em quatro partidas, os Gunners empataram uma e perderam as outras três, sendo uma para o Chelsea e outra para o Tottenham, seus rivais londrinos.FICHA TÉCNICABRENTFORD x ARSENAL - PREMIER LEAGUE
Data e horário: 13/08/2021, às 16h (de Brasília)Local: Community Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: ESPN Brasil
BRENTFORD (Treinador: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canós, Janelt, Norgaard e Henry; Mbeumo, Forss e Ghoddos.
ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Ben White, Marí e Tierney; Lokonga, Xhaka, Smith Rowe, Pépé e Aubameyang; Lacazette.

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