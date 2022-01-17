Brentford faz proposta de seis meses por Christian Eriksen

O Brentford fez uma proposta para Christian Eriksen com um contrato de seis meses, revela o "The Athletic". O meia não entra em campo desde que sofreu um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa e já rescindiu o vínculo com a Inter de Milão.De acordo com as informações, apesar da proposta ser até o fim da temporada, o clube teria a opção de estender o vínculo do atleta de 29 anos por mais uma temporada. O jogador vê com bons olhos o retorno para a Premier League, onde fez sucesso com a camisa do Tottenham.
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Neste momento, Eriksen está treinando no Odense, por onde jogou entre 2005 e 2008, para manter a forma física. O empresário do meia, Martin Schoots, disse que a volta do atleta para a Inglaterra seria como "se sentir em casa" novamente.
Além do Brentford, a imprensa inglesa especula que outras equipes também tenham interesse na chegada do dinamarquês. No início deste mês, Antonio Conte, comandante do Tottenham, abriu as portas para o atleta, mas não se sabe sobre nenhuma proposta concreta dos Spurs.