Brentford faz proposta de seis meses por Christian Eriksen

O Brentford fez uma proposta para Christian Eriksen com um contrato de seis meses, revela o "The Athletic". O meia não entra em campo desde que sofreu um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa e já rescindiu o vínculo com a Inter de Milão.De acordo com as informações, apesar da proposta ser até o fim da temporada, o clube teria a opção de estender o vínculo do atleta de 29 anos por mais uma temporada. O jogador vê com bons olhos o retorno para a Premier League, onde fez sucesso com a camisa do Tottenham.