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futebol

Brentford faz proposta de seis meses por Christian Eriksen

Meia não joga futebol desde que sofreu um mal súbito na partida entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. Atleta está livre no mercado para negociar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 10:17

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 10:17

O Brentford fez uma proposta para Christian Eriksen com um contrato de seis meses, revela o "The Athletic". O meia não entra em campo desde que sofreu um mal súbito no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa e já rescindiu o vínculo com a Inter de Milão.De acordo com as informações, apesar da proposta ser até o fim da temporada, o clube teria a opção de estender o vínculo do atleta de 29 anos por mais uma temporada. O jogador vê com bons olhos o retorno para a Premier League, onde fez sucesso com a camisa do Tottenham.
> Veja a tabela da Premier League
Neste momento, Eriksen está treinando no Odense, por onde jogou entre 2005 e 2008, para manter a forma física. O empresário do meia, Martin Schoots, disse que a volta do atleta para a Inglaterra seria como "se sentir em casa" novamente.
Além do Brentford, a imprensa inglesa especula que outras equipes também tenham interesse na chegada do dinamarquês. No início deste mês, Antonio Conte, comandante do Tottenham, abriu as portas para o atleta, mas não se sabe sobre nenhuma proposta concreta dos Spurs.
Crédito: ChristianEriksenestánamiradoBrentford(Foto:HANNAHMCKAY/POOL/AFP

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