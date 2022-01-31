Brentford anuncia contratação de Christian Eriksen

O meia Christian Eriksen foi anunciado como novo reforço do Brentford para o restante da temporada nesta segunda-feira. O atleta de 29 anos foi aprovado nos exames médicos após sofrer um mal súbito na última Eurocopa quando defendia a seleção da Dinamarca.Thomas Frank, comandante das Abelhas, afirmou estar satisfeito por ter uma nova oportunidade para trabalhar com o jogador de 29 anos e espera grandes feitos com o novo talento do elenco.

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- Nós tivemos a inacreditável oportunidade de trazer um atleta de classe mundial para o Brentford. Ele não treina em grupo há sete meses, mas fez muitos trabalhos por conta própria. Erisek tem a habilidade de ditar os jogos. Ele pode achar os passes certos e é uma ameaça de gol. Você pode dar a bola nele, pos Eriksen achará uma solução para os problemas.

O meia está na Holanda para manter a forma física, já recebeu as doses necessárias da vacina da Covid-19 para poder entrar no Reino Unido e é esperado na Inglaterra nos próximos dias. No entanto, ele não treinará com o Brentford nesta semana e não há uma previsão de estreia.

O clube da Premier League ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Inglês e ainda tem 15 partidas por realizar na competição. A equipe também está viva na FA Cup, onde enfrenta o Everton, no próximo sábado, pela 4ª rodada.