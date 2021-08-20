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Breno Lorran inicia transição e deve reforçar Náutico nos próximos jogos da Série B

A última vez que o lateral-esquerdo esteve em campo foi na derrota contra o Confiança...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 20:13

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 20:13

Crédito: Lorran é uma das apostas do Náutico na Série B (Tiago Caldas/Nautico
Depois de três rodadas fora, nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Breno Lorran começou a transição para voltar a treinar com o elenco e deve reforçar o Náutico nas próximas rodadas. Contra o Confiança, o jogador fez sua segunda partida como titular e estava ganhando oportunidades entre os onze iniciais.
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Durante o período em que Breno esteve no departamento médico, o Timbu perdeu Hélio dos Anjos, que pediu demissão após a derrota para o Cruzeiro. O lateral lamentou a saída do treinador, exaltou a relação que tinha com ele e sua comissão, e quer mostrar trabalho ao Marcelo Chamusca.
'Com o Hélio, estava ganhando chances antes da lesão. Nesse tempo que estive fora, ele acabou saindo. Nós tínhamos uma relação muito boa, com a comissão técnica inteira. Ele é um cara com um caráter gigantesco, então com certeza virão coisas boas para eles. Agora com o Chamusca, vou dar meu máximo e espero ajudar para alcançarmos nossos objetivos. Temos que trabalhar para voltar a entrar no G4 e seguir nessa pegada’, disse.
Breno Lorran também lamentou o momento da lesão, onde atuava mais vezes e ganhava a confiança de Hélio dos Anjos. Apesar disso, ele está focado apenas em retornar o mais rápido possível para voltar a defender a camisa do Timbu e buscar o acesso, que é o objetivo da equipe na Série B.
'Esse tempo que fiquei fora foi ruim, porque estava conquistando meu espaço no time e acabou vindo a lesão, infelizmente. Mas sabemos que faz parte do futebol, normal sentir desconforto muscular, então busco lidar da melhor maneira possível. Agora tenho que focar na transição para voltar o quantos antes e estar preparado para ajudar com a equipe’, concluiu.

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