Breno Lorran inicia transição e deve reforçar Náutico nos próximos jogos da Série B

Crédito: Lorran é uma das apostas do Náutico na Série B (Tiago Caldas/Nautico

Depois de três rodadas fora, nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Breno Lorran começou a transição para voltar a treinar com o elenco e deve reforçar o Náutico nas próximas rodadas. Contra o Confiança, o jogador fez sua segunda partida como titular e estava ganhando oportunidades entre os onze iniciais.

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Durante o período em que Breno esteve no departamento médico, o Timbu perdeu Hélio dos Anjos, que pediu demissão após a derrota para o Cruzeiro. O lateral lamentou a saída do treinador, exaltou a relação que tinha com ele e sua comissão, e quer mostrar trabalho ao Marcelo Chamusca.

'Com o Hélio, estava ganhando chances antes da lesão. Nesse tempo que estive fora, ele acabou saindo. Nós tínhamos uma relação muito boa, com a comissão técnica inteira. Ele é um cara com um caráter gigantesco, então com certeza virão coisas boas para eles. Agora com o Chamusca, vou dar meu máximo e espero ajudar para alcançarmos nossos objetivos. Temos que trabalhar para voltar a entrar no G4 e seguir nessa pegada’, disse.

Breno Lorran também lamentou o momento da lesão, onde atuava mais vezes e ganhava a confiança de Hélio dos Anjos. Apesar disso, ele está focado apenas em retornar o mais rápido possível para voltar a defender a camisa do Timbu e buscar o acesso, que é o objetivo da equipe na Série B.