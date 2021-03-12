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futebol

Brenno quer aproveitar a sua chance no gol do Grêmio

Se Vanderlei e Paulo Victor estão em baixa, o jovem é a grande esperança do Tricolor para encarar o Esportivo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 15:38
Crédito: Reprodução/Grêmio TV
A principal novidade do Grêmio para encarar o Esportivo na noite de sábado é o goleiro Brenno. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o atleta tem a chance de mostrar o seu valor e quem sabe assumir a titularidade para a sequência dos jogos.
Diante das contestações que Vanderlei e Paulo Victor receberam nos últimos jogos, o garoto teve o seu nome citado nas redes sociais com a esperança de encerrar com a insegurança no gol.
Nesta sexta-feira, ele concedeu entrevista coletiva deixou claro que está confiante para o duelo do fim de semana.
‘É uma oportunidade que todo o jogador quer. Atuar e ter uma sequência de jogos. O professor Renato deixa sempre claro que confia em todo mundo que está no grupo e comigo não é diferente’, destacou.
‘A responsabilidade é sempre muito grande por vestir a camisa do Grêmio. Eu procuro fazer o que faço desde que subi para o profissional, trabalhar firme, com confiança e bem concentrado para poder chegar na hora do jogo para conseguir desempenhar o que faço nos treinos e fazer um bom jogo’.

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