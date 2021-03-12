Brenno quer aproveitar a sua chance no gol do Grêmio

Crédito: Reprodução/Grêmio TV

A principal novidade do Grêmio para encarar o Esportivo na noite de sábado é o goleiro Brenno. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o atleta tem a chance de mostrar o seu valor e quem sabe assumir a titularidade para a sequência dos jogos.

Diante das contestações que Vanderlei e Paulo Victor receberam nos últimos jogos, o garoto teve o seu nome citado nas redes sociais com a esperança de encerrar com a insegurança no gol.

Nesta sexta-feira, ele concedeu entrevista coletiva deixou claro que está confiante para o duelo do fim de semana.

‘É uma oportunidade que todo o jogador quer. Atuar e ter uma sequência de jogos. O professor Renato deixa sempre claro que confia em todo mundo que está no grupo e comigo não é diferente’, destacou.