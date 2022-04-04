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futebol

Brenno festeja título com a presença da torcida

Goleiro elogiou a postura da torcida, que lotou a Arena e empurrou o Tricolor diante do Ypiranga-RS...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 18:57

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:57

Na tarde do último sábado, o Grêmio confirmou o favoritismo ao derrotar o Ypiranga-RS e sagrou-se campeão estadual pela quinta vez consecutiva.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Um dos destaques da campanha foi o goleiro Brenno, que não escondeu a felicidade por comemorar com a torcida presente no estádio.
‘Muito melhor (a presença de público). A gente até conversou entre os jogadores como estava bonito o estádio. Fizeram uma festa linda, ficou muito legal’, declarou ao Globo Esporte-RS.
Série B
Agora, com o Gauchão encerrado, o Grêmio foca na disputa da Série B, principal competição do calendário em 2022.
Crédito: Reprodução/GrêmioTV

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