Brenno festeja título com a presença da torcida

Na tarde do último sábado, o Grêmio confirmou o favoritismo ao derrotar o Ypiranga-RS e sagrou-se campeão estadual pela quinta vez consecutiva.

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Um dos destaques da campanha foi o goleiro Brenno, que não escondeu a felicidade por comemorar com a torcida presente no estádio.

‘Muito melhor (a presença de público). A gente até conversou entre os jogadores como estava bonito o estádio. Fizeram uma festa linda, ficou muito legal’, declarou ao Globo Esporte-RS.

Série B

Agora, com o Gauchão encerrado, o Grêmio foca na disputa da Série B, principal competição do calendário em 2022.