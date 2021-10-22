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futebol

Brenno elogia 'novo' ambiente do Grêmio com Mancini

Goleiro acredita que o clima ficou melhor com a chegada da nova comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:20

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:20

Crédito: Reprodução/Grêmio TV
Titular com Renato Portaluppi e Tiago Nunes, o goleiro Brenno perdeu lugar com Felipão e viu Chapecó ter espaço com o ex-treinador.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, com Vagner Mancini no comando, Brenno retomou a sua posição e admite que, desde a mudança da comissão técnica, o ambiente no clube está mais leve.
‘Nosso ambiente agora está muito bom, estamos muito felizes. A vitória também ajuda, mas o trabalho está sendo muito bem feito, os treinamentos muito bons. É nisso que temos que nos apegar, no trabalho’, declarou.
Com Mancini no cargo, o Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o Atlético-GO, fora de casa. Brenno é o titular.

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