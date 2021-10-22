Brenno elogia 'novo' ambiente do Grêmio com Mancini

Crédito: Reprodução/Grêmio TV

Titular com Renato Portaluppi e Tiago Nunes, o goleiro Brenno perdeu lugar com Felipão e viu Chapecó ter espaço com o ex-treinador.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Agora, com Vagner Mancini no comando, Brenno retomou a sua posição e admite que, desde a mudança da comissão técnica, o ambiente no clube está mais leve.

‘Nosso ambiente agora está muito bom, estamos muito felizes. A vitória também ajuda, mas o trabalho está sendo muito bem feito, os treinamentos muito bons. É nisso que temos que nos apegar, no trabalho’, declarou.