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futebol

Brenno comete a primeira falha no gol do Grêmio

Arqueiro se atrapalhou com Rodrigues na etapa final e Luiz Eduardo vazou o Tricolor...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 22:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 22:14
Crédito: Reprodução/Grêmio TV
Em seu terceiro jogo como titular do Grêmio, Brenno falhou. No duelo contra o São José-RS, o menino de 22 anos cometeu o seu primeiro erro no gol do Tricolor e por muito pouco não comprometeu a invencibilidade do Tricolor na temporada 2021.
Aos 7 minutos da etapa final, Brenno e Rodrigues não se comunicaram, a bola pingou na grama sintética do Estádio Passo D’Areia e ficou em boa condição para Luiz Eduardo completar para o fundo da rede.
Apesar do erro, Brenno assistiu da sua área a finalização de Pedro Lucas, que deu o empate ao Tricolor e a paz para a sua continuidade no gol do Tricolor.

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