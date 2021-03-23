Brenno comete a primeira falha no gol do Grêmio

Crédito: Reprodução/Grêmio TV

Em seu terceiro jogo como titular do Grêmio, Brenno falhou. No duelo contra o São José-RS, o menino de 22 anos cometeu o seu primeiro erro no gol do Tricolor e por muito pouco não comprometeu a invencibilidade do Tricolor na temporada 2021.

Aos 7 minutos da etapa final, Brenno e Rodrigues não se comunicaram, a bola pingou na grama sintética do Estádio Passo D’Areia e ficou em boa condição para Luiz Eduardo completar para o fundo da rede.