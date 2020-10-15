Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brenner ultrapassa Pablo e é o artilheiro do São Paulo em 2020

Atacante formado nas categorias de base fez dois gols contra o Fortaleza, chegou ao seu oitavo na temporada, e é o jogador mais efetivo do elenco do Tricolor na temporada...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 08:00
Crédito: Jota Erre/Photo Premium
Jovem revelação das categorias de base do São Paulo, o atacante Brenner é o novo artilheiro do Tricolor na temporada 2020. Com os dois gols anotados na noite da última quarta, contra o Fortaleza, o garoto - de apenas 20 anos - ultrapassou o experiente Pablo na artilharia e agora é o líder isolado na lista, com oito gols anotados.
Sem espaço no elenco no ano passado, Brenner foi bancado pelo técnico Fernando Diniz para esta temporada e agora colhe os frutos de seu trabalho no São Paulo. Além de ser o goleador máximo, com oito gols em 18 jogos (apenas seis deles como titular), o atacante é o jogador mais efetivo do elenco com um gol a cada 105 minutos em que esteve presente em campo.
Nos últimos três jogos, Brenner fez quatro gols e disparou na lista. Além de deixar Pablo no banco de reservas, contribuiu diretamente com a melhora coletiva do São Paulo. Importante ressaltar que o time não perde há quatro partidas, está no G4 do Brasileirão com um jogo a menos, e vivo na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.
Profissionalizado em 2017 pelo então técnico Rogério Ceni, Brenner demorou para engrenar no São Paulo. O atacante passou a ser aproveitado na equipe sub-23, foi emprestado para o Fluminense - onde trabalhou com Fernando Diniz - e estava próximo de um novo empréstimo no fim da última temporada. Hoje, é peça-chave no esquema tático do Tricolor do Morumbi.Os artilheiros do São Paulo em 2020​1º) Brenner - 8 gols (1 gol a cada 105 minutos em campo) 2º) Pablo - 7 gols (1 gol a cada 264 minutos em campo)3º) Luciano - 6 gols (1 gol a cada 164 minutos em campo) 3º) Daniel Alves - 6 gols (1 gol a cada 358 minutos em campo)5º) Reinaldo - 5 gols (1 gol a cada 504 minutos em campo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados