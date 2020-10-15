Brenner ultrapassa Pablo e é o artilheiro do São Paulo em 2020

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Jovem revelação das categorias de base do São Paulo, o atacante Brenner é o novo artilheiro do Tricolor na temporada 2020. Com os dois gols anotados na noite da última quarta, contra o Fortaleza, o garoto - de apenas 20 anos - ultrapassou o experiente Pablo na artilharia e agora é o líder isolado na lista, com oito gols anotados.

Sem espaço no elenco no ano passado, Brenner foi bancado pelo técnico Fernando Diniz para esta temporada e agora colhe os frutos de seu trabalho no São Paulo. Além de ser o goleador máximo, com oito gols em 18 jogos (apenas seis deles como titular), o atacante é o jogador mais efetivo do elenco com um gol a cada 105 minutos em que esteve presente em campo.

Nos últimos três jogos, Brenner fez quatro gols e disparou na lista. Além de deixar Pablo no banco de reservas, contribuiu diretamente com a melhora coletiva do São Paulo. Importante ressaltar que o time não perde há quatro partidas, está no G4 do Brasileirão com um jogo a menos, e vivo na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.