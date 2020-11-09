Brenner torna-se jogador do São Paulo com mais participação em gols na ‘Era Diniz’

Crédito: Brenner e Luciano têm, até agora, 29 participações em gol depois da pausa (Renato Gizzi/Photo Premium

De reserva a sinônimo de gols: assim se resume a história de Brenner no início dessa temporada (quando retornou ao São Paulo após empréstimo ao Fluminense), para seu momento atual. Diante do Goiás, foi da cabeça dele o gol de empate – mais tarde, outro jovem de Cotia viraria o placar, Igor Gomes, em partida que terminou 2 a 1 e concedeu mais três pontos à equipe, que está colada no pelotão da frente e ainda tem dois jogos a menos.

- Felizmente vivo um bom momento, mas sei que é importante manter o foco para seguir assim. Os gols são sempre para tentar ajudar a equipe, e este é o meu foco – analisou Brenner.

Com o tento do último sábado, ele se tornou o jogador do clube com mais participação em gols na ‘Era Diniz’, que começou em setembro de 2019. Agora são 18 no total, com 15 gols marcados e três assistências - seis no Brasileirão, quatro na Copa do Brasil, dois na Copa Sul-Americana, dois Libertadores e um no Campeonato Paulista.

Depois dele vem Pablo, que soma 17 participações desde o início do treinador no clube (11 gols e 6 assistências). Na sequência temos os seguintes jogadores: Vitor Bueno (8 gols, 5 assistências e 1 pênalti sofrido); Daniel Alves (8 gols e 6 assistências); Reinaldo (7 gols e 5 assistências) e Luciano (7 gols e 5 assistências) na ‘Era Diniz’.Outro dado que demonstra a importância de Brenner é o que ele fez depois da pausa das competições causada pela pandemia do coronavírus. Das 18 participações em gol, 17 foram depois das paralisações (14 gols e 3 assistências). Outro grande nome é Luciano, que marcou 7 vezes e deu 5 assistências, totalizando 12 intervenções diretas após a pausa. Resumindo: os dois, juntos, são responsáveis por 29 participações em gol depois da paralisação das competições.​Nessa sequência, temos ainda Pablo (7 gols e 2 assistências), Reinaldo (4 gols e 3 assistências), Gabriel Sara (4 gols e 1 assistência) e Daniel Alves (2 gols e 3 assistências). Em relação a 2020, Brenner lidera o ranking de participações (18), seguido de Pablo (15), Luciano (12), Reinaldo (11) e Daniel Alves (10).