Brenner supera os artilheiros do São Paulo nas últimas quatro temporadas

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O jovem Brenner, de apenas 20 anos, vive fase iluminada na carreira. Na noite da última quarta, o atacante marcou os dois gols da vitória do São Paulo, diante do Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O garoto chegou ao seu 17º gol em 2020 e já superou os artilheiros do Tricolor nas últimas quatro temporadas, tendo ainda mais de 20 partidas pela frente.

Reserva do São Paulo durante a maior parte deste ano, Brenner assumiu a titularidade recentemente. Nas últimas 11 partidas, o garoto anotou 13 gols e disparou na liderança da artilharia. Os números são suficientes para superar Pablo na última temporada, Diego Souza em 2018, Lucas Pratto em 2017, e o argentino Calleri (artilheiro da Copa Libertadores) em 2016.

Os números apenas não são melhores do que os de Alexandre Pato, em 2015. Naquela ocasião, o atacante marcou 26 gols. Contudo, Pato precisou de 59 partidas para alcançar a marca, o que lhe dá uma média de 0,44 gols por jogo. A versão 2020 do garoto Brenner chegou aos 17 gols em 26 jogos. Portanto, com uma média superior, de 0,65 gols por partida na temporada.

Importante ressaltar que o São Paulo ainda tem, no mínimo, mais 22 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. O Tricolor tem mais 18 jogos do segundo turno da competição nacional, três partidas do primeiro turno a serem disputadas e encara o Flamengo na Copa do Brasil. Se chegar à final do torneio mata-mata, o número total de compromissos na temporada chega a 26.Os artilheiros do São Paulo nos últimos cinco anos: