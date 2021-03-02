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Brenner sonha com Seleção Brasileira e relembra primeiro gol marcado pela equipe nacional

Atacante ex-São Paulo tem expectativas de ser lembrado na convocação no próximo dia 05 de março. Semana marca quatro anos do seu primeiro gol oficial pela Seleção Sub-17...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:06

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 20:06
Crédito: Divulgação/Cincinnati
O atacante Brenner, ex-São Paulo e atualmente no FC Cincinatti dos EUA, está sonhando com a convocação do dia 5 de março onde o técnico Tite chamará os jogadores que podem atuar diante de Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas.
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- Sonho em ser convocado para a seleção brasileira, sim. Fiz um belo ano no São Paulo, fui artilheiro do time na temporada, artilheiro do Maracanã nesse período. Então, creio que fui observado pela comissão técnica e posso ser lembrado. Vou torcer muito para que isso aconteça, quem sabe – afirmou por meio de sua assessoria de imprensa. Um dia antes, em 4 de março, Brenner completa quatro anos do seu primeiro gol oficial pela Seleção Sub-17, pelo Sul-Americano, onde o Brasil venceu o clássico contra a Argentina pelo placar de 2 a 0.
- Foi um momento único, ainda mais contra um grande rival, que tem muita qualidade e nunca é fácil fazer gol contra eles. Quem sabe um dia eu não possa marcar contra a Argentina novamente, só que pela seleção principal – conta. Brenner foi o vice-artilheiro do Tricolor no Brasileirão com 11 gols e artilheiro do clube na temporada, com 22 gols. Ele foi negociado depois do seu primeiro bom ano como atleta profissional.
Revelado pelo próprio São Paulo, o atacante estreou nos profissionais em 2017, não teve muito espaço e foi emprestado ao Fluminense em 2019. Voltou em 2020, sob comando de Fernando Diniz, quando estourou, virou titular e também artilheiro.
Ao lado de Luciano, Brenner formou boa dupla de ataque responsável por 25 dos 57 gols do São Paulo no Brasileirão. A estreia de Brenner na MLS deve ser em abril.

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