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futebol

Brenner se torna o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro no ano

Atacante do São Paulo marcou duas vezes contra o Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 00:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 00:35

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
A evolução de Brenner sob o comando de Fernando Diniz nos últimos meses é indiscutível. Os números confirmam. Profissional desde 2017, o atacante do São Paulo havia balançado as redes apenas cinco vezes - contando a sua passagem pelo Fluminense - até a paralisação do futebol, em março, em razão da pandemia de Covid-19. Da volta, em julho, até agora, foram 19 bolas na rede em somente 29 partidas.
Os dois últimos tentos do jovem foram anotados nesta quarta-feira, no Morumbi, na goleada tricolor por 4 a 0 sobre o Botafogo. Brenner agora já soma 20 gols em 33 jogos em 2020, o que faz do garoto o vice-artilheiro da elite do futebol brasileiro na temporada, ficando atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional, e de Diego Souza, do Grêmio, que deixou sua marca no empate em 1 a 1 com o Santos, pela Libertadores.
Entre os jogadores da Série A que aparecem no top 10, o camisa 30 do Morumbi é o segundo com menos tempo em campo: 2105. Ou seja, Brenner vem tendo média de um gol a cada 105 minutos no gramado. Pedro, do Flamengo, com 2052 - um gol a cada 102 -, é quem tem o melhor aproveitamento.
ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2020- Apenas jogadores da Série A | Somente jogos-oficiais
1º - Thiago Galhardo - Internacional - 21 gols em 46 jogosDiego Souza - Grêmio - 18 gols em 39 jogos3º - Brenner - São Paulo - 20 gols em 33 jogosMarinho - Santos - 20 gols em 32 jogosGermán Cano - Vasco - 20 gols em 36 jogosPedro - Flamengo - 20 gols em 39 jogosNenê - Fluminense - 20 gols em 40 jogos8º - Gabigol - Flamengo - 18 gols em 29 jogosVinícius - Ceará - 18 gols em 46 jogos10º - Bruno Henrique - 17 gols em 39 jogos

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