Brenner ressalta força do São Paulo ao buscar o resultado no Castelão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Autor de dois dos três gols do São Paulo no empate com o Fortaleza nesta quarta, o garoto Brenner, de apenas 20 anos, elogiou a força do Tricolor do Morumbi ao buscar o resultado no Castelão e lembrou que o resultado fora de casa não é tão ruim assim, visto que a equipe ficou atrás do marcador em três oportunidades.

- Jogo difícil. Jogar contra o Fortaleza é sempre complicado. Nosso poder de reação estava muito bom. Fomos buscar o jogo três vezes. Não é o melhor resultado, mas dá para buscar a classificação - afirmou o jogador na saída do gramado do Castelão.

Em alta com o técnico Fernando Diniz, Brenner marcou o primeiro e o último gol do São Paulo na partida. Fora de casa, o Tricolor do Morumbi saiu perdendo, chegou a ter dois jogadores a mais no fim do confronto e conseguiu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. O jovem revelado em Cotia fez questão de ressaltar a competitividade do rival, mas lembrou que a decisão da vaga acontece no estádio do Morumbi.

- Um time forte, bola aérea qualificada. Mas enfatizar o poder de entrega da nossa equipe. Tivemos reação três vezes. Não conseguimos sair com a vitória, mas o ponto fora de casa é válido - argumentou o são-paulino.