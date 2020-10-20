Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brenner pode chegar ao 50º jogo como profissional do São Paulo

Artilheiro do Tricolor nesta temporada, com oito gols, o jovem atacante formado em Cotia atingirá a expressiva marca se for escalado contra o Binacional na noite desta terça...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 19:00

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:00

Crédito: Brenner é o jogador mais letal do São Paulo em 2020 (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante Brenner pode completar 50 jogos com a camisa do Tricolor na equipe profissional se entrar em campo na noite desta terça, contra o Binacional, pela Copa Libertadores. O jogador vem sendo titular com o técnico Fernando Diniz e é o artilheiro do clube do Morumbi em 2020, com oito gols anotados.
O jovem atacante, de apenas 20 anos, foi revelado pelo técnico Rogério Ceni, em 2017, após ser o artilheiro do Paulistão Sub-17 daquela temporada com incríveis 34 gols em 14 jogos - superando o recorde que pertencia ao palmeirense Gabriel Jesus. Dali em diante, Brenner sofreu com altos e baixos e este é o seu melhor momento com a camisa do São Paulo.
Depois de ser emprestado ao Fluminense na última temporada, o garoto retornou ao Tricolor sob o aval do técnico Fernando Diniz e, aos poucos, foi conquistando seu espaço. Neste ano, participou de 19 jogos, mas apenas sete deles como titular. Em média, o atacante precisa de 132 minutos para fazer um gol em 2020 - o melhor de todo o elenco.
A escalação do São Paulo será divulgado apenas momentos antes da partida, mas a tendência é de que a comissão técnica não faça grandes mudanças em relação ao time que vem atuando nas últimas partidas. Desta forma, é possível que Brenner seja titular diante do Binacional, do Peru, e alcance a expressiva marca de 50 jogos como profissional do Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados