Brenner pode chegar ao 50º jogo como profissional do São Paulo

Crédito: Brenner é o jogador mais letal do São Paulo em 2020 (Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante Brenner pode completar 50 jogos com a camisa do Tricolor na equipe profissional se entrar em campo na noite desta terça, contra o Binacional, pela Copa Libertadores. O jogador vem sendo titular com o técnico Fernando Diniz e é o artilheiro do clube do Morumbi em 2020, com oito gols anotados.

O jovem atacante, de apenas 20 anos, foi revelado pelo técnico Rogério Ceni, em 2017, após ser o artilheiro do Paulistão Sub-17 daquela temporada com incríveis 34 gols em 14 jogos - superando o recorde que pertencia ao palmeirense Gabriel Jesus. Dali em diante, Brenner sofreu com altos e baixos e este é o seu melhor momento com a camisa do São Paulo.

Depois de ser emprestado ao Fluminense na última temporada, o garoto retornou ao Tricolor sob o aval do técnico Fernando Diniz e, aos poucos, foi conquistando seu espaço. Neste ano, participou de 19 jogos, mas apenas sete deles como titular. Em média, o atacante precisa de 132 minutos para fazer um gol em 2020 - o melhor de todo o elenco.