Brenner leva terceiro amarelo e é desfalque confirmado contra o Ceará

Crédito: Jota Erre/Photo Premium

O atacante Brenner, do São Paulo, levou cartão amarelo no primeiro tempo do empate por 1 a 1 contra o Vasco, neste domingo, e é desfalque confirmado para a sequência da equipe, nesta quarta-feira, contra o Ceará.

Ele era um dos pendurados que estava em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o camisa 30 cumprirá suspensão automática e não viaja para Fortaleza para enfrentar o time em rodada atrasada da competição. Ele é o artilheiro do São Paulo na temporada com 17 gols marcados no total.

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Além dele, o meio-campista Hernanes, que entrou na segunda etapa no lugar de Léo, na zaga ao lado de Bruno Alves, também levou o terceiro amarelo e não estará à disposição de Diniz para o jogo.