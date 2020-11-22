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futebol

Brenner leva terceiro amarelo e é desfalque confirmado contra o Ceará

Artilheiro do São Paulo foi advertido no primeiro tempo da partida contra o Vasco e vira ausência para o técnico Fernando Diniz em Fortaleza, assim como Hernanes...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 19:15

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 19:15

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O atacante Brenner, do São Paulo, levou cartão amarelo no primeiro tempo do empate por 1 a 1 contra o Vasco, neste domingo, e é desfalque confirmado para a sequência da equipe, nesta quarta-feira, contra o Ceará.
Ele era um dos pendurados que estava em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o camisa 30 cumprirá suspensão automática e não viaja para Fortaleza para enfrentar o time em rodada atrasada da competição. Ele é o artilheiro do São Paulo na temporada com 17 gols marcados no total.
>TABELAConfira a classificação geral do Campeonato Brasileiro!
Além dele, o meio-campista Hernanes, que entrou na segunda etapa no lugar de Léo, na zaga ao lado de Bruno Alves, também levou o terceiro amarelo e não estará à disposição de Diniz para o jogo.
Com o resultado conquistado neste domingo, o Tricolor é o terceiro colocado da competição, com 37 pontos conquistados. O time começou perdendo, com gol tomado de Cano, e conseguiu o empate após tento marcado por Luciano, ainda no primeiro tempo.

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