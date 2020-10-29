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futebol

Brenner lamenta derrota contra o Lanús: 'Não saiu como queríamos'

Atacante do São Paulo marcou dois gols, mas não foi o suficiente para evitar a derrota na Argentina no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Partida de volta é na quarta...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 21:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 21:52
Crédito: AFP
Autor dos dois gols do São Paulo contra o Lanús, na noite desta quarta, o atacante Brenner lamentou a derrota do Tricolor na Argentina, e atribuiu o resultado aos erros cometidos no segundo tempo. O time comandado por Fernando Diniz saiu na frente, mas cedeu a virada e deixou o estádio La Fortaleza com o revés, por 3 a 2.
- Jogo difícil. Infelizmente tomamos três gols que não costumamos levar. Não saiu como queríamos, mas temos chance de reverter o placar. Acho que foram mais erros que estamos pecando. É treinar para na semana que vem estar melhor. A única coisa boa que levamos são os dois gols fora de casa - afirmou o atacante ainda no gramado de Lanús, visivelmente incomodado com o resultado.
O São Paulo saiu vencendo o confronto e parecia que ganharia com certa facilidade até. No entanto, o time recuou e o Lanús cresceu na partida. No segundo tempo, a equipe argentina marcou três vezes, duas delas com o centroavante Pepe Sand, e conseguiu a vitória nos acréscimos.
O jogo de volta acontece na próxima quarta, no Morumbi. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga, ou garantir um triunfo por 1 a 0 ou 2 a 1. Em caso de vitória são-paulina, por 3 a 2, o confronto vai para as penalidades. Qualquer outro resultado classifica o Lanús para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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