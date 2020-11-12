Brenner explica lance do gol da vitória: 'A gente treina isso'

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena

Herói da noite são-paulina o jovem atacante Brenner marcou dois gols contra o Flamengo e deixou o gramado do Maracanã feliz da vida. O jogador marcou contra Diego Alves, ainda no começo do primeiro tempo, e no fim da partida roubou uma bola do goleiro Hugo - que havia entrado ao longo do confronto - e deu a vitória ao clube do Morumbi.

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Questionado sobre o lance que definiu a vitória do São Paulo no Maracanã, Brenner lembrou que a marcação-pressão na saída de bola do adversário é alto treinado diariamente no CT da Barra Funda e, portanto, o triunfo é mérito do trabalho feito pelo elenco e pela comissão técnica no dia a dia do clube.

- Fico feliz pela vitória. Sobre a pressão alta, a gente treina isso, o Diniz sempre pede. Às vezes, no treino, eu sempre procuro pressionar o goleiro. Infelizmente para ele, o Hugo não conseguiu me driblar, e felizmente para mim, roubei a bola e consegui fazer o gol - explicou o jogador.O triunfo diante do Rubro-negro deixa o São Paulo em situação confortável no duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque, na próxima semana, o Tricolor joga por qualquer empate para se garantir nas semifinais da competição mata-mata. Se perder por um gol de diferença, o confronto irá para as cobranças de pênalti no Morumbi.