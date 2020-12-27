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futebol

Brenner e o gol: A receita matadora que fez o São Paulo vencer o Flu

Mesmo não fazendo uma partida brilhante, Tricolor se sobressai na vontade e conta com a estrela do jovem atacante para triunfar e abrir sete pontos de vantagem na liderança...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 08:00
A temporada de 2020 do São Paulo tem uma característica que o torcedor são-paulino já sabe: Brenner vai deixar sua marca. E neste sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, o camisa 30 marcou mais dois, chegou aos 22 gols no ano e foi o 'cara' do triunfo.
Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo
Mesmo tendo um jogo decisivo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz poupou somente o lateral Juanfran e foi com força máxima no Maracanã. Marcando a equipe carioca na saída de bola, com Luciano e Brenner pelo meio, Igor Gomes e Sara pelas pontas, o Tricolor sufocava o adversário.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONuma dessas marcações, Luciano roubou, a bola chegou em Reinaldo que cruzou na medida para Brenner marcar. Essa postura agressiva foi um dos poucos pontos fortes do São Paulo no jogo inteiro. No entanto, depois do gol, a equipe relaxou e não deu mais sustos no gol de Marcos Felipe.
Na segunda etapa, os comandados de Fernando Diniz provaram do próprio veneno: Gabriel Sara errou na saída de bola e Fred marcou um belo gol, pegando a recomposição defensiva do São Paulo desprevenida. Com o gol tomado, o Tricolor 'acordou' e novamente tomou as rédeas do jogo.
E mais uma vez brilhou a estrela de Brenner, que aproveitou sobra na pequena área para estufar a rede. Foram cinco finalizações do camisa 30 na partida, sendo quatro no gol. Já foram quatro tentos marcados no Maracanã essa temporada e 22 gols marcados no ano.

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