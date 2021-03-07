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futebol

Brenner é apresentado oficialmente pelo FC Cincinnati

Jovem jogador de 21 anos foi um dos destaques, além de artilheiro do São Paulo na última temporada, quando fez 22 gols...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 16:56

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 16:56
Crédito: Divulgação/Cincinnati
Neste domingo, o atacante Brenner, ex-jogador do São Paulo, foi apresentado oficialmente pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, após o atacante chegar no aeroporto Internacional de Cincinnati-Northern Kentucky, no sábado, e ser recebido por membros da equipe norte-americana.
> Confira a tabela das Eliminatórias da América do Norte para a Copa do Mundo de 2022 Em sua apresentação, o jovem jogador comentou um pouco sobre a expectativa para esta temporada. Além disso, disse estar ansioso para entrar em campo defendendo as cores do clube da MLS.
- Estou muito animado. Estava conversando com meus amigos sobre como será ótimo esta temporada, e de como estou feliz e que tenho grandes expectativas para começar o trabalho [...] Estar aqui é um grande desafio para mim. Quero trabalhar para desempenhar com excelência o meu papel dentro de campo. Ansioso para conhecer as novas instalações e estrear com essa camisa maravilhosa – completou Brenner, destaque do São Paulo em 2020.
Com 11 gols no Brasileirão, Brenner só ficou atrás de Luciano na artilharia do Tricolor Paulista na competição. Logo, no Campeonato Brasileiro, a dupla fez 29 gols a favor do São Paulo, ajudando a equipe a se manter no G-4.
Cria das categorias de base do São Paulo, o jovem atacante foi revelado em 2017. Após dois anos nos profissionais, Brenner chegou a ser emprestado ao Fluminense de Fernando Diniz, em 2019, porém, foi em 2020 - também com Diniz - que o atleta alcançou destaque no futebol brasileiro.
Nesta segunda-feira, o FC Cincinnati inicia sua pré-temporada. Os jogadores vão treinar na cidade de Milford até o dia 23 de março e depois seguirão a Orlando. Até o começo da MLS 2021, o time de Brenner vai jogar amistosos contra Louisville City (13 de março e 7 de abril), Chicago Fire (27 de março), Orlando City (31 de março) e Minnesota United (3 de abril).

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