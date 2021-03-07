Brenner é apresentado oficialmente pelo FC Cincinnati

Crédito: Divulgação/Cincinnati

Neste domingo, o atacante Brenner, ex-jogador do São Paulo, foi apresentado oficialmente pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, após o atacante chegar no aeroporto Internacional de Cincinnati-Northern Kentucky, no sábado, e ser recebido por membros da equipe norte-americana.

> Confira a tabela das Eliminatórias da América do Norte para a Copa do Mundo de 2022 Em sua apresentação, o jovem jogador comentou um pouco sobre a expectativa para esta temporada. Além disso, disse estar ansioso para entrar em campo defendendo as cores do clube da MLS.

- Estou muito animado. Estava conversando com meus amigos sobre como será ótimo esta temporada, e de como estou feliz e que tenho grandes expectativas para começar o trabalho [...] Estar aqui é um grande desafio para mim. Quero trabalhar para desempenhar com excelência o meu papel dentro de campo. Ansioso para conhecer as novas instalações e estrear com essa camisa maravilhosa – completou Brenner, destaque do São Paulo em 2020.

Com 11 gols no Brasileirão, Brenner só ficou atrás de Luciano na artilharia do Tricolor Paulista na competição. Logo, no Campeonato Brasileiro, a dupla fez 29 gols a favor do São Paulo, ajudando a equipe a se manter no G-4.

Cria das categorias de base do São Paulo, o jovem atacante foi revelado em 2017. Após dois anos nos profissionais, Brenner chegou a ser emprestado ao Fluminense de Fernando Diniz, em 2019, porém, foi em 2020 - também com Diniz - que o atleta alcançou destaque no futebol brasileiro.