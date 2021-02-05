Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brenner, do São Paulo, é vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos

Tricolor acerta a venda do atacante por valores que giram entre 15 e 18 milhões de dólares. Camisa 30 não participou do treinamento na manhã desta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 22:48

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 22:48

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo acertou a venda do atacante Brenner ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Segundo apurou a reportagem do LANCE!, os valores giram em torno de 15 milhões de dólares (R$ 81 mi) a 18 milhões de dólares (cerca de R$ 97 mi).
Schelotto cobiçado pelo São Paulo: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
O camisa 30 não participou do treinamento no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira. Com a venda, o Tricolor perde o seu artilheiro da temporada.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOBrenner foi um dos principais destaques do São Paulo na temporada. Ele é o artilheiro do clube na temporada, com 22 gols marcados. No entanto, ele estava a sete jogos consecutivos sem balançar as redes.
Com a venda acertada, Brenner é desfalque certo contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados