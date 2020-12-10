Brenner dedica fase artilheira aos companheiros e Diniz: 'Só o começo'

Brenner foi o destaque na goleada de 4 a 0 do São Paulo em cima do Botafogo, no Morumbi. O camisa 30 comentou sobre a fase artilheira e dedicou o ótimo desempenho aos companheiros e a comissão técnica de Fernando Diniz.

- Eu pensava que poderia voltar a jogar, mas não o momento que estou vivendo. Estou feliz, devo aos companheiros e ao professor Diniz. Acho que é só o começo, pelo que a gente merece, é procurar evoluir a cada jogo – afirmou Brenner em entrevista a 'TV Globo'.Após um começo de temporada no banco de reservas, Brenner marcou 16 gols nos últimos 18 jogos disputados por ele. Além disso, o Tricolor abriu sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, com 50 pontos na liderança, contra 43 do vice-líder Galo. No entanto, o atacante de 20 anos disse que o clube precisa ter pés no chão para confirmar a posição.