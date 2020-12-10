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futebol

Brenner dedica fase artilheira aos companheiros e Diniz: 'Só o começo'

Atacante é o artilheiro da equipe na temporada, com 33 gols e dedicou desempenho excelente ao time e treinador. Porém, ele promete pés no chão para manter liderança...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 00:15

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 00:15

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Brenner foi o destaque na goleada de 4 a 0 do São Paulo em cima do Botafogo, no Morumbi. O camisa 30 comentou sobre a fase artilheira e dedicou o ótimo desempenho aos companheiros e a comissão técnica de Fernando Diniz.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Eu pensava que poderia voltar a jogar, mas não o momento que estou vivendo. Estou feliz, devo aos companheiros e ao professor Diniz. Acho que é só o começo, pelo que a gente merece, é procurar evoluir a cada jogo – afirmou Brenner em entrevista a 'TV Globo'.Após um começo de temporada no banco de reservas, Brenner marcou 16 gols nos últimos 18 jogos disputados por ele. Além disso, o Tricolor abriu sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, com 50 pontos na liderança, contra 43 do vice-líder Galo. No entanto, o atacante de 20 anos disse que o clube precisa ter pés no chão para confirmar a posição.
- Não tem nada ganho, tem que manter pés no chão, manter a tranquilidade, buscar o resultado positivo a cada jogo e pensar lá na frente – finalizou.
O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 18h15, para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.

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