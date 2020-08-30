Brenner comemora mais um gol contra o Corinthians e dedica à preparador físico do São Paulo

Crédito: Brenner marcou o gol da vitória do São Paulo no clássico Majestoso contra o Corinthians (RENATO GIZZI/PHOTO PREMIUM/LANCEPRESS!

Neste domingo, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Morumbi, chegou a três jogos sem perder e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos atrás do Internacional. Na saída do gramado, o autor do gol da vitória aos 46 do segundo tempo, o jovem Brenner dedicou o feito ao preparador físico do clube e a todo grupo.

- Pela terceira vez marco contra o Corinthians. Fico feliz, mas eu devo meu gol ao preparador físico Pedrão. Me motivou quando não estava sendo relacionado. Recebi muitos abraços dos jogadores. Dedico a eles também. Trabalhando bastante, sempre trabalhando e ouvindo quem pode me ajudar pelo êxito da equipe - comentou.

Vale lembrar que este foi o terceiro gol de Brenner sobre o Corinthians na carreira, tornando-se um carrasco do rival. Além disso, o atacante falou sobre a pressão que o técnico Fernando Diniz sofria antes dos últimos resultados positivos. Para o atleta, é algo normal pela grandeza do clube, e que a equipe deve sempre buscar a vitória.

- A gente joga no São Paulo. Fui criado sabendo que é um clube gigante. Pressão sempre. Temos que saber absorvê-la. Nem sempre o resultado será positivo, mas buscamos a vitória - disse.