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Brenner comemora mais um gol contra o Corinthians e dedica à preparador físico do São Paulo

Atacante relembra que este é seu terceiro gol contra o rival na carreira e comenta sobre a pressão de jogar no São Paulo. Equipe visita o Atlético Mineiro, quinta, às 20h, no Mineirão...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 13:37
Crédito: Brenner marcou o gol da vitória do São Paulo no clássico Majestoso contra o Corinthians (RENATO GIZZI/PHOTO PREMIUM/LANCEPRESS!
Neste domingo, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Morumbi, chegou a três jogos sem perder e segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos atrás do Internacional. Na saída do gramado, o autor do gol da vitória aos 46 do segundo tempo, o jovem Brenner dedicou o feito ao preparador físico do clube e a todo grupo.
- Pela terceira vez marco contra o Corinthians. Fico feliz, mas eu devo meu gol ao preparador físico Pedrão. Me motivou quando não estava sendo relacionado. Recebi muitos abraços dos jogadores. Dedico a eles também. Trabalhando bastante, sempre trabalhando e ouvindo quem pode me ajudar pelo êxito da equipe - comentou.
Vale lembrar que este foi o terceiro gol de Brenner sobre o Corinthians na carreira, tornando-se um carrasco do rival. Além disso, o atacante falou sobre a pressão que o técnico Fernando Diniz sofria antes dos últimos resultados positivos. Para o atleta, é algo normal pela grandeza do clube, e que a equipe deve sempre buscar a vitória.
- A gente joga no São Paulo. Fui criado sabendo que é um clube gigante. Pressão sempre. Temos que saber absorvê-la. Nem sempre o resultado será positivo, mas buscamos a vitória - disse.
Na próxima rodada, o São Paulo visita o Atlético Mineiro, na quinta-feira, às 20h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Este será um confronto direto de duas equipes que lutam pelo título da competição.

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