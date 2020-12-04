Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brenner comemora liderança e projeta futuro: 'Procurar manter'

Atacante do São Paulo fez o segundo gol da equipe na goleada de 3 a 0 sobre o Goiás. Jogador comentou sobre o futuro do Tricolor na competição nacional...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 21:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 21:21
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo goleou o Goiás por 3 a 0, na Serrinha e chegou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O atacante Brenner, que marcou o segundo gol da equipe no jogo, comemorou a liderança da equipe e projetou o futuro do Tricolor na competição.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Vamos procurar manter a liderança. Aproveitar os jogos que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, mas precisamos manter, melhorar a cada jogo, porque a cada adversário é uma nova história - afirmou o jogador após a partida, em entrevista ao 'Premiere'. o dia três de dezembro é especial na carreira de Brenner. Há três anos atrás, ele marcou o primeiro gol como profissional no empate em 1 a 1 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O atacante relembrou a data e comemorou o triunfo do Tricolor.
- Hoje é um dia especial para mim. O São Paulo já tinha postado vídeo na despedida do Lugano. Eu fico feliz de marcar nessa data tão especial e ainda mais a vitória do São Paulo - finalizou o jogador, que chegou aos 18 gols marcados nesta temporada.
Com a vitória, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, chegando aos 44 pontos. O próximo jogo será diante do Sport, no próximo domingo (06), às 16h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados