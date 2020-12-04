Brenner comemora liderança e projeta futuro: 'Procurar manter'

O São Paulo goleou o Goiás por 3 a 0, na Serrinha e chegou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O atacante Brenner, que marcou o segundo gol da equipe no jogo, comemorou a liderança da equipe e projetou o futuro do Tricolor na competição.
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- Vamos procurar manter a liderança. Aproveitar os jogos que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, mas precisamos manter, melhorar a cada jogo, porque a cada adversário é uma nova história - afirmou o jogador após a partida, em entrevista ao 'Premiere'. o dia três de dezembro é especial na carreira de Brenner. Há três anos atrás, ele marcou o primeiro gol como profissional no empate em 1 a 1 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O atacante relembrou a data e comemorou o triunfo do Tricolor.
- Hoje é um dia especial para mim. O São Paulo já tinha postado vídeo na despedida do Lugano. Eu fico feliz de marcar nessa data tão especial e ainda mais a vitória do São Paulo - finalizou o jogador, que chegou aos 18 gols marcados nesta temporada.
Com a vitória, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, chegando aos 44 pontos. O próximo jogo será diante do Sport, no próximo domingo (06), às 16h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão.