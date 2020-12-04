Brenner comemora liderança e projeta futuro: 'Procurar manter'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo goleou o Goiás por 3 a 0, na Serrinha e chegou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O atacante Brenner, que marcou o segundo gol da equipe no jogo, comemorou a liderança da equipe e projetou o futuro do Tricolor na competição.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

- Vamos procurar manter a liderança. Aproveitar os jogos que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, mas precisamos manter, melhorar a cada jogo, porque a cada adversário é uma nova história - afirmou o jogador após a partida, em entrevista ao 'Premiere'. o dia três de dezembro é especial na carreira de Brenner. Há três anos atrás, ele marcou o primeiro gol como profissional no empate em 1 a 1 contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro de 2017. O atacante relembrou a data e comemorou o triunfo do Tricolor.

- Hoje é um dia especial para mim. O São Paulo já tinha postado vídeo na despedida do Lugano. Eu fico feliz de marcar nessa data tão especial e ainda mais a vitória do São Paulo - finalizou o jogador, que chegou aos 18 gols marcados nesta temporada.