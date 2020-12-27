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futebol

Brenner chega a cinco gols marcados no Maracanã e entra em seleta lista

Atacante marcou três tentos contra o Flamengo e dois diante do Fluminense, se tornando o vice-artilheiro do São Paulo no estádio, atrás apenas do ex-jogador França...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 09:39
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Se tem um estádio que o atacante Brenner sente-se em casa é o Maracanã. O camisa 30 do São Paulo marcou dois na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no último sábado e chegou a cinco gols marcados no palco, sendo o vice artilheiro do Tricolor no local.
Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo​Brenner está atrás apenas de França, com 11 e empatado com Gino Orlando e Müller. Os dados são do historiador Michael Serra.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- Aqui é um templo sagrado do futebol brasileiro. Fico feliz de marcar. Meu pai é fã do Maracanã, e aqui cada vez mais me sinto melhor. Feliz pelo gol - afirmou.
O técnico Fernando Diniz também comentou sobre a fase artilheira de Brenner no lendário estádio brasileiro. Ele também aproveitou para levantar a moral do camisa 30, que perdeu uma chance inacreditável contra o Grêmio, na semana passada, pela Copa do Brasil.
- Eu acho importante ele fazer gols no Maracanã, que é o templo maior do futebol mundial. Se o jogador pudesse preferir onde marcar, o Maracanã seria um dos estádios preferidos. É sempre importante jogadores que jogam na frente e que tem essa condição de fazer gols marcarem, porque aumenta a autoestima, o jogador se sente mais confiante. O Brenner sente pouco, apesar da pouca idade. Isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol. Ao perder o gol contra o Grêmio, se ele tiver mais dez bolas iguais àquela, ele vai perder só aquela que perdeu - afirmou, em entrevista coletiva.
Brenner já havia marcado nas vitórias sobre o Flamengo no Brasileiro (4 a 1) e na Copa do Brasil (2 a 1), marcando três gols. Agora, ele deixou sua marca mais duas vezes. Com 22 gols, ele também empatou com Diego Souza na artilharia do futebol brasileiro neste ano.

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