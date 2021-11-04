Brener comemora vantagem do Figueirense na semifinal da Copa SC

Jogando fora de casa, o Figueirense conquistou um resultado importantíssimo na briga pelo título da Copa Santa Catarina. A primeira partida da semifinal, na cidade de Itajaí, terminou em 1 a 0 para o Figueira.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, o meio-campista Brener comemorou a vantagem e exaltou como o espírito de união tem sido importante para o time se manter firme na busca pela conquista do único torneio que restou após a queda precoce na Série C do Brasileirão: - Criamos uma vantagem importante diante de um adversário forte. Foi um bom resultado. Temos o empate como vantagem, porém estamos muito unidos e confiantes. O grupo trabalha muito e sempre ajuda um ao outro, seja com a experiência dos mais velhos ou a disposição dos mais novos.