Brendo comenta expectativa do Vera Cruz para uma vaga no mata-mata do Campeonato Pernambucano

Crédito: Divulgação/Vera Cruz

Neste domingo, o Vera Cruz entra em campo pela última rodada do Campeonato Pernambucano. O time está na 6ª colocação com dez pontos e disputa a vaga para o mata-mata com o Retrô, que está logo atrás com sete.TABELA> Veja classificação e simulador do Pernambucano-2021 clicando aqui

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Com duas vitorias consecutivas, que tiraram o time da zona de rebaixamento para a de classificação, o meio-campista Brendo comentou esse momento decisivo e importante que a equipe vive.

- Conseguimos engatar essa boa sequência que nos trouxe ainda mais confiança e expectativa para alcançar nossos objetivos no campeonato, é seguir trabalhando forte para manter a confiança e espero continuar ajudando a minha equipe da melhor forma possível.

O duelo será com o Sete de Setembro-PE às 16h no Estádio Cornélio de Barros Muniz, casa do adversário. Caso o Vera Cruz confirme a vitória, também garante uma vaga para o Campeonato Brasileiro Serie D de 2022.