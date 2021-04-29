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futebol

Brendan Rodgers, do Leicester, descarta ida ao Tottenham

Lugar de treinador dos Spurs está vago desde a saída de José Mourinho...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:49
Crédito: Divulgação
Brendan Rodgers, treinador do Leicester, vem sendo apontado como favorito ao cargo no Tottenham. O comandante, porém, descartou uma saída dos Foxes e se disse feliz no clube, onde tem contrato até 2025.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- O Tottenham é um grande clube, um dos maiores da Inglaterra, mas eu estou muito bem no Leicester. Estou muito feliz, tenho um enorme respeito pelos jogadores, pela direção e quero continuar trabalhando aqui. Além de ver a forma como os jogadores se entregam de alma e coração, tenho plena confiança na evolução desta equipe no curto prazo.O cargo de treinador no Tottenham está vago desde que José Mourinho foi demitido, em abril deste ano. Ryan Mason, treinador interino, é quem está comandando a equipe.

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