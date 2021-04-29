Brendan Rodgers, do Leicester, descarta ida ao Tottenham

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, vem sendo apontado como favorito ao cargo no Tottenham. O comandante, porém, descartou uma saída dos Foxes e se disse feliz no clube, onde tem contrato até 2025.

- O Tottenham é um grande clube, um dos maiores da Inglaterra, mas eu estou muito bem no Leicester. Estou muito feliz, tenho um enorme respeito pelos jogadores, pela direção e quero continuar trabalhando aqui. Além de ver a forma como os jogadores se entregam de alma e coração, tenho plena confiança na evolução desta equipe no curto prazo.O cargo de treinador no Tottenham está vago desde que José Mourinho foi demitido, em abril deste ano. Ryan Mason, treinador interino, é quem está comandando a equipe.