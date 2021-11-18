Brendan Rodgers classifica rumores de ida para o Manchester United como 'desrespeito': 'Sou do Leicester'

Especulado como principal candidato a substituir Ole Gunnar Solskjaer caso o Manchester United demita o norueguês, o técnico Brendan Rodgers, do Leicester, se pronunciou nesta quinta-feira. Segundo o comandante de 48 anos, tais notícias são "boatos desrespeitosos".- É muito desrespeitoso fazer essa pergunta (assumir o Manchester United) quando se tem um bom técnico (Solskjaer) e um bom homem que está trabalhando no clube. Em segundo lugar, não posso comentar porque é algo que não é real - disse Rodgers à "Sky Sports".
Atual campeão da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, Brendan Rodgers afirmou que está contente comandando os Foxes.
- Estou feliz e orgulhoso de ser o técnico do Leicester. Estou totalmente comprometido com este clube, jogadores, direção. Todo o outro ruído ao redor é algo que não podemos controlar, é frustrante ver esses rumores. Sou o treinador do Leicester City - finalizou.