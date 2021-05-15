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Brendan Rodgers celebra título do Leicester na Copa da Inglaterra: 'Um dia histórico para o clube'

Treinador celebra primeira conquista na Inglaterra na carreira, homenageia presidente e torcedores, e agradece a Tielemans e Schmeichel, os heróis da partida no Wembley...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 18:10
Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP
Após a conquista inédita do Leicester na Copa da Inglaterra sobre o Chelsea, neste sábado, o técnico Brendan Rodgers celebrou o título. O treinador dedicou o troféu ao torcedor, lembrou das quatro finais perdidas anteriormente e disse que hoje é um dia histórico para os Foxes.
Brendan Rodgers também elogiou as atuações de Youri Tielemans, que fez o golaço que definiu a partida, e do goleiro Kasper Schmeichel. O arqueiro, no fim da partida, foi fundamental ao fazer duas defesas brilhantes para evitar o empate.

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