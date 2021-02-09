Bremer marca mais um e Torino arranca empate fora de casa no Italiano

Crédito: Torino/ Divulgação

O zagueiro Bremer segue contribuindo nas duas pontas da equipe do Torino no Campeonato Italiano. O defensor novamente marcou um gol, dessa vez no empate por 3 a 3, diante da Atalanta, fora de casa. O empate do Torino aconteceu após a equipe estar perdendo por 3 a 0.

Veja a tabela do ItalianoCom o gol dessa partida, o atleta chega ao oitavo com a camisa do Torino. A situação não ilude o zagueiro, que comemora o sucesso no ataque, mas assume que primeiro prefere ter sucesso na sua função original na defesa.

- Tanto o resultado como o gol foram importantes. Somar um ponto foi fundamental no nosso planejamento. Fico sempre feliz de ir no ataque e marcar. Mas temos que lembrar que cedemos três gols. Podemos melhorar nesse sentido - disse.

Bremer tem 23 anos de idade e já soma 61 jogos pelo Torino, onde chegou no ano de 2018. A equipe, na atual temporada, busca uma situação mais cômoda na competição. Para Bremer, a forma como o time conquistou o resultado pode servir como um divisor de águas.

- Acho que a lição que fica desse jogo é que temos qualidade e quando colocamos vontade, conquistamos as coisas. Isso tem que ser exemplo para os próximos jogos. É um jogo pra nos dar moral para crescermos na competição - concluiu.