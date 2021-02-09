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futebol

Bremer marca mais um e Torino arranca empate fora de casa no Italiano

Zagueiro brasileiro ex-Atlético Mineiro marca gol em empate por 3 a 3 contra a Atalanta no Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 21:06

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 21:06

Crédito: Torino/ Divulgação
O zagueiro Bremer segue contribuindo nas duas pontas da equipe do Torino no Campeonato Italiano. O defensor novamente marcou um gol, dessa vez no empate por 3 a 3, diante da Atalanta, fora de casa. O empate do Torino aconteceu após a equipe estar perdendo por 3 a 0.
Veja a tabela do ItalianoCom o gol dessa partida, o atleta chega ao oitavo com a camisa do Torino. A situação não ilude o zagueiro, que comemora o sucesso no ataque, mas assume que primeiro prefere ter sucesso na sua função original na defesa.
- Tanto o resultado como o gol foram importantes. Somar um ponto foi fundamental no nosso planejamento. Fico sempre feliz de ir no ataque e marcar. Mas temos que lembrar que cedemos três gols. Podemos melhorar nesse sentido - disse.
Bremer tem 23 anos de idade e já soma 61 jogos pelo Torino, onde chegou no ano de 2018. A equipe, na atual temporada, busca uma situação mais cômoda na competição. Para Bremer, a forma como o time conquistou o resultado pode servir como um divisor de águas.
- Acho que a lição que fica desse jogo é que temos qualidade e quando colocamos vontade, conquistamos as coisas. Isso tem que ser exemplo para os próximos jogos. É um jogo pra nos dar moral para crescermos na competição - concluiu.
Na Série A italiana, Bremer e Torino voltam a campo no próximo dia 13 de fevereiro, para pegar o Genoa, em casa, pela 22° rodada.

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