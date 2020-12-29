AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bremer, do Torino, faz doação de alimentos para cidade natal na Bahia

Zagueiro enviou 120 cestas básicas para sua cidade natal, Itapitanga, neste fim de ano...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 15:46
Crédito: Divulgação
O zagueiro Bremer realizou uma ação de solidariedade neste final de ano. O defensor, titular do Torino (ITA), enviou 120 cestas básicas para sua cidade natal, Itapitanga, na Bahia. Com passagem de destaque na Europa, ele afirmou que não esquece as origens e afirma que o gesto ainda é pouco diante da “dívida” que tem com sua cidade.
Com os bons números e desempenho, Bremer também está no radar da Seleção Olímpica do Brasil, e o jogador comemorou a boa fase, avaliando positivamente sua carreira nesta temporada.
- Estou cada vez mais confiante. O ano não foi bom se olharmos pela pandemia. Apesar dos problemas, consegui crescer individualmente. Aprendi bastante, seja na vida ou dentro de campo. Minha filha nasceu, eu tive sequência em campo. Posso crescer ainda mais e tenho confiança de que conquistarei grandes coisas aqui no Torino - encerrou o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha sem carne: confira 6 receitas vegetarianas fáceis e saborosas
Imagem de destaque
'Levamos marmita para o trabalho por 10 anos e conseguimos nos aposentar aos 35 e 40 anos'
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados