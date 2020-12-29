Bremer, do Torino, faz doação de alimentos para cidade natal na Bahia

O zagueiro Bremer realizou uma ação de solidariedade neste final de ano. O defensor, titular do Torino (ITA), enviou 120 cestas básicas para sua cidade natal, Itapitanga, na Bahia. Com passagem de destaque na Europa, ele afirmou que não esquece as origens e afirma que o gesto ainda é pouco diante da “dívida” que tem com sua cidade.
Com os bons números e desempenho, Bremer também está no radar da Seleção Olímpica do Brasil, e o jogador comemorou a boa fase, avaliando positivamente sua carreira nesta temporada.
- Estou cada vez mais confiante. O ano não foi bom se olharmos pela pandemia. Apesar dos problemas, consegui crescer individualmente. Aprendi bastante, seja na vida ou dentro de campo. Minha filha nasceu, eu tive sequência em campo. Posso crescer ainda mais e tenho confiança de que conquistarei grandes coisas aqui no Torino - encerrou o jogador.