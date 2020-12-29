Bremer, do Torino, faz doação de alimentos para cidade natal na Bahia

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O zagueiro Bremer realizou uma ação de solidariedade neste final de ano. O defensor, titular do Torino (ITA), enviou 120 cestas básicas para sua cidade natal, Itapitanga, na Bahia. Com passagem de destaque na Europa, ele afirmou que não esquece as origens e afirma que o gesto ainda é pouco diante da “dívida” que tem com sua cidade.

Com os bons números e desempenho, Bremer também está no radar da Seleção Olímpica do Brasil, e o jogador comemorou a boa fase, avaliando positivamente sua carreira nesta temporada.