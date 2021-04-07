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Bremer analisa clássico com Juventus e projeta reta final do Torino no Campeonato Italiano

Zagueiro brasileiro do Torino falou sobre clássico da cidade com a Juventus e comentou o final da temporada...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 20:25
Crédito: Divulgação
O zagueiro Bremer avaliou o empate do Torino em 2 a 2 no clássico com a Juventus, que deixou o time dele em situação mais tranquila na tabela e dificultou a vida do maior rival em termos de título. O brasileiro, titular absoluto da equipe, falou sobre o sentimento ruim após sua equipe liderar o placar, mas ceder o empate no fim. Apesar do resultado final, o jogador enxerga qualidades e, com bom nível de performance do time nos jogos recentes, crê que a equipe sairá com tranquilidade da luta contra a degola.
Veja a tabela do ItalianoConsiderado uma das lideranças técnicas do time, o defensor apontou que apesar da sensação ruim, o jogo serviu de lição para o time para as próximas dez rodadas do certame.
- Saímos com um sentimento ruim e um gosto amargo. Tomamos um gol já no terço final do jogo e poderíamos ter saído com mais dois pontos. Mas acho que temos coisas positivas dessa partida. Saímos atrás, conseguimos ter tranquilidade e força para virar o placar. Foi por um detalhe que não conseguimos o resultado. É um clássico e deveríamos ter atenção em todos os instantes. Temos que tirar tudo como lição para esta reta final de disputa.
O Torino tem 24 pontos, dois a mais que o Cagliari - o primeiro time na zona de rebaixamento e que tem um jogo a mais na tabela de classificação. Para Bremer, pelo desempenhado pelo Torino nos últimos jogos, apesar dos empates, nesta parte final da competição a bola vai começar a entrar,
- O time está confiante porque vem performando bem. E uma atuação como essa no clássico contra a Juventus, que tem jogadores de alta qualidade, nos dá essa moral para esta reta final de disputa. Não podemos perder a tranquilidade pela proximidade com a parte debaixo da tabela. Atuando do jeito que estamos, os resultados vão acontecer e terminaremos essas dez últimas rodadas sem sufoco.
Bremer volta a campo com o Torino nesta reta final de Campeonato Italiano no próximo sábado, dia 10 de abril, às 15h45 (horário de Brasília).

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