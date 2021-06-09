futebol

Brasiliense x Grêmio: prováveis escalações e onde assistir

Tricolor abriu uma boa vantagem no confronto de ida onde pode perder por um gol de diferença que segue classificado na Copa do Brasil...
LanceNet

09 jun 2021 às 09:49

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:49

Crédito: No encontro de ida, deu Tricolor na Arena (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil além de agregar uma premiação de R$ 2,7 milhões aos cofres, Brasiliense e Grêmio se enfrentam na próxima quinta-feira (10) pelo segundo e decisivo confronto que acontecerá no Distrito Federal.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com a vitória gremista por 2 a 0 no compromisso de ida que foi disputado na Arena no último dia 2 de junho, a equipe do Rio Grande do Sul chega com uma vantagem considerável na eliminatória onde já entrou com natural favoritismo.
Como não há gol de visitante como critério qualificado, caso o Tricolor saia na frente no confronto de volta, o time de Brasília terá de marcar ao menos três gols para levar a decisão para as penalidades. Para avançar, o Jacaré só conseguirá o feito no tempo normal vencendo por qualquer placar igual ou acima de três gols de dianteira.
Se o Brasiliense virá com o que há de melhor à disposição, o Grêmio tampouco usará o confronto como forma de "descanso" onde a tendência é que Tiago Nunes escale a equipe considerada como titular.FICHA TÉCNICABRASILIENSE x GRÊMIO
Local: Estádio Mané Garrincha em Brasília (DF)Data e hora: 10/06/2021 - 15h30Árbitro: Wanderson Alves de Souza (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de SouzaOnde assistir: SporTV e Premiere
BRASILIENSE (Técnico: Vilson Taddei)
Edmar; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Mário Henrique; Lídio, Sandy, Zotti e Peninha; Luquinhas e Zé Love.
GRÊMIO (Técnico: Tiago Nunes)
Paulo Victor, Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos; Jhonata Robert, Maicon, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

