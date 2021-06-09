Brasiliense x Grêmio: prováveis escalações e onde assistir

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil além de agregar uma premiação de R$ 2,7 milhões aos cofres, Brasiliense e Grêmio se enfrentam na próxima quinta-feira (10) pelo segundo e decisivo confronto que acontecerá no Distrito Federal.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com a vitória gremista por 2 a 0 no compromisso de ida que foi disputado na Arena no último dia 2 de junho, a equipe do Rio Grande do Sul chega com uma vantagem considerável na eliminatória onde já entrou com natural favoritismo.
Como não há gol de visitante como critério qualificado, caso o Tricolor saia na frente no confronto de volta, o time de Brasília terá de marcar ao menos três gols para levar a decisão para as penalidades. Para avançar, o Jacaré só conseguirá o feito no tempo normal vencendo por qualquer placar igual ou acima de três gols de dianteira.
Se o Brasiliense virá com o que há de melhor à disposição, o Grêmio tampouco usará o confronto como forma de "descanso" onde a tendência é que Tiago Nunes escale a equipe considerada como titular.FICHA TÉCNICABRASILIENSE x GRÊMIO
Local: Estádio Mané Garrincha em Brasília (DF)Data e hora: 10/06/2021 - 15h30Árbitro: Wanderson Alves de Souza (MG)Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de SouzaOnde assistir: SporTV e Premiere
BRASILIENSE (Técnico: Vilson Taddei)
Edmar; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Mário Henrique; Lídio, Sandy, Zotti e Peninha; Luquinhas e Zé Love.
GRÊMIO (Técnico: Tiago Nunes)
Paulo Victor, Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos; Jhonata Robert, Maicon, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.