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Brasileiros se destacam no final de semana e integram Seleção da Rodada da K-League 2

Willyan Barbosa, do Gyeongnam, foi eleito o MVP, enquanto Leandrinho, do Seoul E-Land, integrou os onze melhores da terceira rodada
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:16
Crédito: (Fotos: Divulgação
Teve dupla brasileira em destaque neste último final de semana pela K-League 2 - equivalente a segunda divisão da liga sul-coreana. Os brasileiros Willyan Barbosa, do Gyeongnam, e Leandrinho, do Seoul E-Land, brilharam em seus respectivos clubes e foram escolhidos para integrar a seleção da terceira rodada da competição nacional.
Veja a tabela do InglêsEleito o MVP da rodada, o atacante Willyan Barbosa foi decisivo na vitória do Gyeongnam diante do Ansan Greeners, por 2 a 1. O brasileiro marcou dois gols e comandou o primeiro triunfo da equipe na competição.
– É uma felicidade imensa ter sido eleito o MVP da rodada. Os dois gols foram muito importantes para conseguirmos essa primeira vitória. A gente vinha de duas derrotas seguidas e nosso time era uma das equipes favoritas, mas aos poucos vamos nos encaixando. A primeira vitória é importante para dar confiança – disse o atacante Willyan Barbosa.
Destaque do Seoul E-Land em 2020, Leandrinho também integrou a seleção da terceira rodada. O atacante, que já soma duas assistências no campeonato, marcou seu primeiro gol na temporada, no empate em 1 a 1 com o Jeonnam Dragons.
– Fiquei muito feliz porque eu estava ansioso para marcar meu primeiro gol em 2021. Vou trabalhando jogo a jogo, e final do ano se Deus quiser quero superar os meus números da temporada passada. Contudo, o objetivo maior é o acesso – afirmou Leandrinho, que marcou dez gols e contribuiu com cinco assistências em 2020.
A dupla brasileira volta a campo no próximo final de semana. O Gyeongnam, de Willyan Barbosa, e o Seoul E-Land, de Leandrinho, irão se enfrentar no próximo domingo (21), à 01h30 (de Brasília), pela quarta rodada da K-League 2.

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