Brasileiros são titulares, mas Real Madrid empata sem gols na estreia do Campeonato Espanhol

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Na estreia do Campeonato Espanhol, o Real Madrid apenas empatou com a Real Sociedad. Em jogo realizado no Estádio Anoeta, no País Basco, as equipes ficaram no 0 a 0 e somam apenas um ponto. Vinícius Jr. e Rodrygo foram titulares no time merengue.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGADOMÍNIO MERENGUE​O time de Zidane mandou em toda a partida e criou as melhores oportunidades. No entanto, o atual campeão espanhol não teve sucesso e não conseguiu movimentar o placar mesmo com mais intensidade que o adversário.

BRASILEIROS EM CAMPOSem Hazard, Isco e Asensio, todos lesionados, Zidane mandou a campo Rodrygo e Vinícius Jr. como titulares. O primeiro, convocado por Tite na última sexta-feira, não teve tanto destaque. Já o ex-Flamengo, foi um dos principais nomes do Real Madrid. No primeiro tempo, o agora camisa 20 deixou Benzema na cara do gol em uma das melhores oportunidades da equipe. Casemiro e Marcelo começaram no banco e somente o volante entrou no segundo tempo.

SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Real Madrid novamente joga fora de casa e desta vez visita o Betis, em Sevilha. O jogo acontece no sábado, às 16h (de Brasília), no Benito Villamarín. Já a Real Sociedad, visita o Elche, também no sábado, às 13h30.