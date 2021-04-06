Brasileiros são importante parte de um ótimo início de competição de clube espanhol

Crédito: Divulgação / U.D. Barbadás

Pela Europa, muitos brasileiros tomam destaque pelo seu bom futebol nas principais ligas.O que pouco se sabe é que toda a qualidade dos jogadores brasileiros também se faz destaque em ligas menores, mas importantes para torcedores e clubes. O zagueiro Marquinhos e o volante Matheus Brazil comemoram o bom começo do UD Barbadás na Preferente Galicia.

Veja a tabela do EspanholCom 6 pontos, o Barbadás lidera o campeonato, seguido de perto pelo C.D. Velle, com os mesmos 6, mas com desvantagem nos critérios de desempate. Marquinhos fala do campeonato e desse bom começo da equipe:

- A competição é bastante curta devido a situação pandêmica que vivemos, então é necessário começar muito bem, pois cada ponto é muito valioso, principalmente para nossa equipe que almeja os lugares de cima da tabela. Exatamente por isso, se queremos alcançá-los não podemos cometer erros - disse o zagueiro.

O começo não foi bom. O C.D. Velle, que está em segundo com o mesmo número de pontos, venceu na estreia, mas o zagueiro titular da equipe ressalta a clara evolução do conjunto do Barbadás:

- Não começamos como queríamos e sofremos uma derrota na primeira jornada frente ao CD Velle, fora de casa. Sabiamos que tínhamos que corrigir os erros e buscar a vitória nos próximos jogos e foi o que aconteceu. Conseguimos duas vitórias muito boas dentro de casa, o que nos deixou na liderança ao fim da 3ª rodada. Agora é trabalhar para o próximo jogo, um jogo duro frente ao Verin fora de casa - falou Marquinhos.

O outro brasileiro é Matheus Brazil, que tem sofrido com lesões, mas foi uma das contratações importantes da equipe para a esta temporada. Mesmo ficando de fora de alguns jogos, ele ressalta que, junto com o grupo, analisa a evolução da equipe e espera voltar logo à campo:

- Infelizmente, tenho tido problemas com lesões e sei que o time precisa de mim porque é um campeonato muito curto e intenso. Mas a evolução é visível, porque estamos pontuando no campeonato e, no momento, estamos em primeiro. Vejo como bem possível bater objetivos até o final, mas é necessário ter pé no chão e trabalhar muito para chegar onde queremos no campeonato - disse Brazil.