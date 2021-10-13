Brasileiros são destaques em busca do título na Nicarágua

Crédito: Divulgação/Real Estelí

A busca pelo título no futebol da Nicarágua conta com dois brasileiros que são destaque da equipe. Pelo Real Estelí, atual líder com 25 pontos conquistados em 11 jogos, os brasileiros e amigos Danilo e Cacá são os grandes destaques do time na boa campanha até aqui.Com 4 jogos e 4 gols anotados, o novo reforço da equipe, Danilo, chegou muito bem no Real Estelí. Com passagens pelo futebol brasileiro, português e turco, onde é chamado de kral - rei em tradução português - pela torcida do Çarsambaspor, Danilo comentou sobre o começo ascendente.

- Nos primeiros 4 jogos, consegui anotar 4 gols, que também foram gols internacionais, né, Pela Concaf League. Foi um gol muito importante, em casa. Acredito que está sendo um momento muito bom, o calor da torcida na América Central, fui muito bem recebido e isso ajuda bastante na rápida adaptação aqui no país - afirmou Danilo.

- A disputa pelo título está bem acirrada, conseguimos uma boa vitória no último jogo, pude contribuir com um gol e assumimos a liderança. Os gols que fiz são cada vez mais importantes, temos uma boa equipe, um bom treinador e temos tudo para buscar o título - finalizou.

Também novo reforço da equipe na busca de mais um título no futebol nacional, o brasileiro Cacá acredita na capacidade da equipe. O Real Estelí é o maior vencedor do campeonato nicaraguense com 24 títulos, sendo 16 pela Liga da Nicarágua e 8 pelo torneio Clausura.

- Temos uma equipe muito forte, conseguimos a vitória no último jogo e o objetivo é o título. Fomos eliminados na Concacaf, com um jogo muito bom nosso, mas saímos nos penaltis. Usamos isso como motivação para o torneio nacional e queremos seguir o ritmo de vitórias - disse o jovem Cacá, de apenas 22 anos.