Brasileiros podem entrar na operação de troca entre Juventus e Chelsea

A Juventus está considerando uma troca com o Chelsea em que mandaria Douglas Costa para a Inglaterra e receberia Jorginho, desejo do técnico Maurizio Sarri, de acordo com o “SportMediaset”. O brasileiro poderia ser útil para os Blues que vão perder Willian e Pedro ao final desta temporada, enquanto que o meio-campista não faz parte dos planos de Frank Lampard para o futuro da equipe.
A Velha Senhora enxerga no brasileiro naturalizado italiano uma reposição ideal para a possível saída de Pjanic para o Barcelona. A troca é uma tentativa de realizar uma operação que possa ser boa para ambas as partes, mas sem gastar dinheiro mediante a crise financeira que os clubes enfrentam por conta da pandemia do coronavírus.
Os Blues estão avaliando Jorginho em 45 milhões de libras (R$ 281 milhões), mas caso a Juventus não considere que Douglas Costa seja suficiente, os italianos possuem Alex Sandro como uma segunda opção para realizar o negócio.E MAIS:Solskjaer pretende reincorporar Paul Pogba e dar nova função ao francêsSegundo jornais ingleses, Philippe Coutinho já negocia com o NewcastleAyala comenta sobre possível dupla entre Lautaro e Messi no BarcelonaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-Germain E MAIS: