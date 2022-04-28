Brasileiros no elenco, ex-atacante do Tricolor e 'freguês' do São Paulo: conheça o Jorge Wilstermann

O São Paulo enfrenta o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira (28), em partida que será válida pela terceira etapa da fase de grupos na Copa Sul Americana. A equipe boliviana foi fundada em 1949 e já teve confrontos com o Tricolor no passado. GALERIA> Veja quais são os 15 maiores públicos do Brasilerão 2022TABELA> Veja tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosO Jorge Wilstermann surgiu na Bolívia em 24 de novembro de 1949, na cidade de Cochabamba, e foi fundado por um grupo de trabalhadores de uma empresa aérea local. Treinado pelo técnico argentino Sergio Migiliaccio, o elenco conta com um nome conhecido pelo São Paulo. Andrés Chávez, atacante que atuou pelo Tricolor paulista de 2016 a 2017, joga pelo clube boliviano desde janeiro deste ano. Na Sul-Americana, foi autor de um gol e de uma assistência.Outro ponto interessante a se destacar é a presença de dois nomes brasileiros na equipe. Serginho, atacante, marcou quatro gols em 13 jogos nesta temporada, sendo um deles na Sul-Americana. Já Robson é um meia reserva, que atuou em apenas três jogos nesta temporada, todos eles pela Liga Boliviana.

O Jorge Wilstermann também guarda um histórico de dois jogos contra o São Paulo. Em 1974, as equipes se enfrentaram duas vezes pela primeira fase da Copa Libertadores. No Morumbi, com três gols do ídolo são-paulino Pedro Rocha, o Tricolor paulista venceu por 5 a 0. Já no duelo na Bolívia, nova vitória brasileira, desta vez por 1 a 0.Para o confronto desta quinta-feira (27), o adversário do São Paulo contará com um grande desfalque. A equipe boliviana não terá a presença do seu goleiro titular Cárdenas, expulso na partida contra o Ayacucho. A principal opção é o goleiro sub-20 do time, Bruno Poveda, que tem apenas 18 anos. O Wilstermann acumula na fase de grupos um empate com o Everton e uma derrota diante do Ayacucho. Já o São Paulo segue 100% invicto até o momento. Além disso, nesta temporada, a equipe da Bolívia disputou quinze jogos, com quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia. O Tricolor paulista, além de jogar foram de casa, terá que lidar com o fator altitude, já que a rodada será a 2.550 metros do nível do mar.