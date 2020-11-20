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futebol

Brasileiros fazem história pelo Orlando City nos playoffs da MLS

O volante Júnior Urso e o lateral-direito Ruan, titulares indiscutíveis da equipe, falaram sobre o feito inédito do clube e projetaram o início da fase de mata-mata da competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 19:50

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 19:50

Crédito: Mark Thor/Orlando City
O Orlando City fará neste sábado seu primeiro jogo de playoffs da Major League Soccer em toda a sua história. O time jamais havia se classificado para a segunda fase da competição e, contra o New York City, às 14h, os Leões iniciam a busca pelo título.
Dois brasileiros são destaques nessa campanha histórica do Orlando. Trata-se do volante Júnior Urso e do lateral-direito Ruan. Titulares indiscutíveis da equipe, a dupla falou sobre o feito e projetou início dos playoffs.
- É o começo de uma nova história. Fizemos uma grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo que era a classificação e agora todo jogo é uma decisão. Esperamos um jogo muito difícil, mas sabemos da nossa força e faremos de tudo para sairmos vencedores - relatou Júnior Urso, que foi completado pelo seu companheiro:
- Chegamos forte, sem dúvidas. A equipe está muito focada, muito tranquila e sabendo o que precisamos fazer. Nossa comissão passou tudo para nós, vem passando muita confiança para todos. Sabemos que é apenas um jogo só, não podemos errar, então todos estão levando como uma decisão para sairmos vitoriosos e classificados - encerrou o lateral.
O Orlando City se classificou na quarta colocação da Conferência Leste, enquanto o New York City foi o quinto. Quem vencer a partida deste sábado está classificado para a próxima fase da competição nacional.

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