Brasileiros fazem história pelo Orlando City nos playoffs da MLS

Crédito: Mark Thor/Orlando City

O Orlando City fará neste sábado seu primeiro jogo de playoffs da Major League Soccer em toda a sua história. O time jamais havia se classificado para a segunda fase da competição e, contra o New York City, às 14h, os Leões iniciam a busca pelo título.

Dois brasileiros são destaques nessa campanha histórica do Orlando. Trata-se do volante Júnior Urso e do lateral-direito Ruan. Titulares indiscutíveis da equipe, a dupla falou sobre o feito e projetou início dos playoffs.

- É o começo de uma nova história. Fizemos uma grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo que era a classificação e agora todo jogo é uma decisão. Esperamos um jogo muito difícil, mas sabemos da nossa força e faremos de tudo para sairmos vencedores - relatou Júnior Urso, que foi completado pelo seu companheiro:

- Chegamos forte, sem dúvidas. A equipe está muito focada, muito tranquila e sabendo o que precisamos fazer. Nossa comissão passou tudo para nós, vem passando muita confiança para todos. Sabemos que é apenas um jogo só, não podemos errar, então todos estão levando como uma decisão para sairmos vitoriosos e classificados - encerrou o lateral.