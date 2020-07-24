Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Brasileiros falam sobre o retorno do Campeonato Chinês, que acontece neste fim de semana
Brasileiros falam sobre o retorno do Campeonato Chinês, que acontece neste fim de semana

Após pandemia do novo coronavírus, competição nacional terá seu início neste sábado, com mudanças no regulamento e apenas duas sedes recebendo os jogos...
24 jul 2020 às 18:39

Crédito: Reprodução
O Campeonato Chinês finalmente vai começar. Após ser o primeiro epicentro da Covid-19, o país asiático não conseguiu começar o futebol no início do ano, e agora, superada a pior fase da doença, vai dar início ao torneio nacional. Entre sábado e segunda-feira, todos os jogos da primeira rodada serão realizados.
Por conta da pandemia, a fórmula do campeonato teve que ser alterada. O tradicional sistema de pontos corridos foi mudado por dois grupos de oito equipes cada, com jogos de ida e volta dentro do grupo. A segunda fase ainda não está definida como será disputada. Apenas duas sedes receberão as partidas.
O Grupo A, formado por Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Henan Jianye, Dalian Pro, Guangzhou R&F, Shanghai Shenhua e Shenzhen FC, fará seus jogos na cidade de Dalian. Já o Grupo B, composto por Beijing Guoan, Shanghai SIPG, Wuhan Zall, Tianjin Teda, Chongqing Dangdai, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai e Shijiazhuang Everbright, jogará em Suzhou.
VEJA O QUE OS BRASILEIROS FALARAM SOBRE A VOLTA DO TORNEIO
Renato Augusto, meia do Beijing Guoan: “É até difícil falar e projetar como será esse campeonato, até porque nunca vivenciamos uma situação como essa. Sem torcida, é claro que já fica uma coisa mais fria. E ficaremos trancados aqui por dois meses para jogar a primeira fase. É tudo muito diferente. Nossa equipe é a mesma da última temporada, só com o reforço do Alan, que vai dar um upgrade na nossa equipe. Temos boas chances porque nosso time é forte. Mas como jogaremos em estádio neutro, tudo pode acontecer."
Alan Kardec, atacante do Chongqing Dangdai: “Vou iniciar a minha quarta temporada aqui na China e, sem dúvida, é diferente de todas as outras. Vamos jogar depois de muito tempo parados, e isso vai influenciar no início da competição, que tem um novo formato de disputa e vai afunilar mais ainda as chances dos times. Acho que nossa equipe pode desempenhar um bom papel, melhor que o do ano passado, e é por isso que brigaremos. Queremos surpreender e, quem sabe, brigar por coisas maiores no campeonato.”
Elkeson, atacante do Guangzhou Evergrande: “Estou muito feliz com a volta do futebol aqui na China. Não vejo a hora de entrar em campo. Esse ano, o campeonato teve que passar por algumas mudanças e nós, jogadores, vamos ter que nos adequar a algumas coisas, mas estamos muito animados. Somos os atuais campeões e nos preparamos para mais uma vez brigar no topo da tabela. A cada ano que passa o campeonato fica mais forte, mais equilibrado. Vamos em busca de mais um título, com certeza.”
VEJA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA SUPERLIGA CHINESA
25/07 (sábado)Wuhan Zall x Qingdao HuanghaiGuangzhou Evergrande x Shanghai Shenhua
26/07 (domingo)Dalian Pro x Shandong LunengShenzhen FC x Guangzhou R&FHenan Jianye x Jiangsu SuningHebei Fortune x Shijiazhuang EverbrightChongqing Dangdai x Beijing Guoan
27/07 (segunda-feira)Tianjin Teda x Shanghai SIPG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados