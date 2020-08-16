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futebol

Brasileiros do Shakhtar querem fazer história contra a Inter de Milão

Time ucraniano enfrenta equipe italiana pela semifinal da Liga Europa nesta segunda-feira. Brasileiros querem conquistar título que o clube não vence desde 2009...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 13:09

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:09

Crédito: Shakhtar Donetsk
Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se enfrentam e lutam pela segunda vaga na final da Liga Europa nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambos os times chegam empolgados para a competição após duas vitórias nas oitavas e quartas de final. O time ucraniano, com uma legião de brasileiros, entende o favoritismo do rival italiano, mas quer brigar de igual para igual no campo.
Apesar do adversário ser mais complicado do que os últimos dois confrontos contra Wolfsburg e Basel, Alan Patrick, meio-campista e autor de um dos gols do Shakhtar na última vitória contra o time suíço, disse que a equipe deve manter o estilo de jogo.
- Eles jogam no 3-5-2, diferente da formação dos oponentes que costumamos enfrentar. Apesar disso, não devemos abrir mão da posse de bola que nossa equipe possui. Devemos tentar impor nosso modelo de jogo. Entendemos que o adversário é muito forte e difícil, mas precisamos ser nós mesmos.
Taison, que está no Shakhtar desde 2013, sonha em conquistar seu primeiro título continental pelo clube, que ganhou a competição em 2009, quando ela ainda se chamava Copa da Uefa.
- Sonhamos com a final desde o jogo contra o Benfica. A final sempre foi nosso objetivo. Queremos entrar para a história do clube e para isso precisamos conquistar troféus como da Liga Europa.
Pelo lado da Inter, Ashley Young pode encarar o Manchester United, seu antigo clube na final que será realizada na sexta-feira, mas o inglês está com a cabeça na semifinal.
- Obviamente que queremos chegar na final, mas não estamos pensando em nenhum adversário. Nossa concentração está toda no Shakhtar. Penso que vai ser uma grande partida. Vimos o estilo de jogo, assistimos o duelo contra o Basel e é uma boa equipe.
O duelo será realizado em confronto único, como tem sido o modelo final das competições europeias nesta temporada por conta da pandemia da Covid-19. Se a partida terminar empatada nos 90 minutos, terá prorrogação. O vencedor irá enfrentar Manchester United ou Sevilla que se enfrentam neste domingo.

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