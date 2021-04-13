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Brasileiros do PSG desconfiavam de Mauricio Pochettino, diz revista

Lucas Moura, do Tottenham, conversou com Neymar e outros compatriotas e afirmou que o argentino não era confiável após ter o deixado no banco na final da Champions League...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 08:32
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
Neymar e os brasileiros do elenco do Paris Saint-Germain desconfiaram de Mauricio Pochettino em sua chegada ao clube francês. Segundo a revista "France Football", Lucas Moura havia dito aos compatriotas que não era possível confiar no técnico argentino.O jogador do Tottenham guarda mágoas do treinador por não ter atuado na final da Champions League contra o Liverpool na temporada 2018/2019. O brasileiro vinha de uma partida em que havia marcado três gols contra o Ajax e dado a classificação ao time inglês.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, a desconfiança acabou e todos os atletas do plantel gostam do método de trabalho de Pochettino. As informações também apontam que o argentino conseguiu criar uma harmonia no elenco que não existia na época em que Thomas Tuchel estava no comando.

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