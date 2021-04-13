Brasileiros do PSG desconfiavam de Mauricio Pochettino, diz revista

Neymar e os brasileiros do elenco do Paris Saint-Germain desconfiaram de Mauricio Pochettino em sua chegada ao clube francês. Segundo a revista "France Football", Lucas Moura havia dito aos compatriotas que não era possível confiar no técnico argentino.O jogador do Tottenham guarda mágoas do treinador por não ter atuado na final da Champions League contra o Liverpool na temporada 2018/2019. O brasileiro vinha de uma partida em que havia marcado três gols contra o Ajax e dado a classificação ao time inglês.