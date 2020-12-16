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Brasileiros de Juventus e Everton se lesionam e preocupam seus times

Arthur e Allan deixam o campo ainda no primeiro tempo nos jogos de suas equipes e viram preocupação para Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti na sequência da temporada europeia...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:46

LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:46
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O calendário apertado do futebol europeu em função da Covid-19 segue trazendo problemas a treinadores de equipes do Velho Continente. Nesta quarta-feira, os brasileiros Arthur e Allan, de Juventus e Everton, respectivamente, sofreram lesões e precisaram deixar o campo.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNo caso do jogador da Velha Senhora, ele se chocou com o zagueiro Romero, reclamou de dores na perna direita e recebeu atendimento do lado de fora do gramado. O volante tentou voltar, mas não aguentou e foi substituído por Rabiot.
Já o meio-campista Allan, do Everton, teve uma lesão muscular na coxa esquerda ainda no primeiro tempo, assim como Arthur, e saiu de campo de maca. Na sequência, o atleta revelado no Vasco da Gama apareceu nas arquibancadas usando muletas.

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