Brasileiros de Juventus e Everton se lesionam e preocupam seus times

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O calendário apertado do futebol europeu em função da Covid-19 segue trazendo problemas a treinadores de equipes do Velho Continente. Nesta quarta-feira, os brasileiros Arthur e Allan, de Juventus e Everton, respectivamente, sofreram lesões e precisaram deixar o campo.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNo caso do jogador da Velha Senhora, ele se chocou com o zagueiro Romero, reclamou de dores na perna direita e recebeu atendimento do lado de fora do gramado. O volante tentou voltar, mas não aguentou e foi substituído por Rabiot.