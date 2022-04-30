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Brasileiros brilham, Zenit conquista título russo com antecedência, mas vaga na Champions é incerta

Equipe de São Petersburgo vence o Lokomotiv por 3 a 1 e não pode mais ser ultrapassada. Título renderia vaga na fase de grupos da Champions, mas punição pode mudar os planos...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 19:16
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League
O Zenit agora tem apenas duas conquistas a menos que o Spartak Moscou, que é o maior campeão russo. CSKA Moscou (seis títulos), Lokomotiv Moscou (três), Rubin Kazan (dois) e Alania Vladikavkaz (um) completam a lista. + Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercado
Apesar de título, o Zenit ainda não sabe se disputará a próxima edição da Champions League. Como campeão, o clube avançaria diretamente à fase de grupos do torneio, mas a participação está ameaçada já que Fifa e Uefa puniram clubes e seleções da Rússia por conta da invasão militar na Ucrânia.

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