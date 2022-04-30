Brasileiros brilham, Zenit conquista título russo com antecedência, mas vaga na Champions é incerta

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League

O Zenit agora tem apenas duas conquistas a menos que o Spartak Moscou, que é o maior campeão russo. CSKA Moscou (seis títulos), Lokomotiv Moscou (três), Rubin Kazan (dois) e Alania Vladikavkaz (um) completam a lista. + Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercado