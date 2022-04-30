Brasileiros brilham, Zenit conquista título russo com antecedência, mas vaga na Champions é incerta

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League
O Zenit agora tem apenas duas conquistas a menos que o Spartak Moscou, que é o maior campeão russo. CSKA Moscou (seis títulos), Lokomotiv Moscou (três), Rubin Kazan (dois) e Alania Vladikavkaz (um) completam a lista. + Jorge Jesus ainda sem clube: veja 25 técnicos estrangeiros livres no mercado
Apesar de título, o Zenit ainda não sabe se disputará a próxima edição da Champions League. Como campeão, o clube avançaria diretamente à fase de grupos do torneio, mas a participação está ameaçada já que Fifa e Uefa puniram clubes e seleções da Rússia por conta da invasão militar na Ucrânia.