Brasileiros brilham, Shakhtar goleia Basel e vai à semi da Europa League

Pelas quartas de final da Europa League, o Shakhtar Donetsk goleou o Basel por 4 a 1. Júnior Moraes, Taison, Alan Patrick e Dodô marcaram os gols do clube turco, enquanto van Wolfswinkel descontou para os suíços.
SHOW BRASILEIROOs quatro gols do Shakhtar foram marcados por jogadores que nasceram no Brasil. Marlos, que deu duas assistências, e Junior Moraes, autor do primeiro gol, se naturalizaram ucranianos, mas são de origem brasileira.
NOITE PARA ESQUECERNikolic, goleiro do Basel, não teve uma grande atuação. Ele teve uma saída equivocada no primeiro gol e o Shakhtar abriu o placar com apenas 2 minutos do primeiro tempo. No pênalti convertido por Alan Patrick, também demorou a escolher o canto.
O DE HONRAVan Wolfswinkel marcou o gol de honra do Basel nos acréscimos. Aos 47, Campo cruzou, a zaga do Shakhtar furou e a bola sobrou para o holandês completar.
ADVERSÁRIO CONHECIDOO Shakhtar Donetsk já conhece seu adversário. Os ucranianos enfrentarão a Inter de Milão pela semifinal da Europa League. A partida será na segunda-feira (17), às 16h (horário de Brasília).