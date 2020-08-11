Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brasileiros brilham, Shakhtar goleia Basel e vai à semi da Europa League

Clube ucraniano enfrentará a Inter de Milão na próxima segunda-feira (17), às 16h...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:54

Crédito: Lars Baron / POOL / AFP
Pelas quartas de final da Europa League, o Shakhtar Donetsk goleou o Basel por 4 a 1. Júnior Moraes, Taison, Alan Patrick e Dodô marcaram os gols do clube turco, enquanto van Wolfswinkel descontou para os suíços.
SHOW BRASILEIROOs quatro gols do Shakhtar foram marcados por jogadores que nasceram no Brasil. Marlos, que deu duas assistências, e Junior Moraes, autor do primeiro gol, se naturalizaram ucranianos, mas são de origem brasileira.
NOITE PARA ESQUECERNikolic, goleiro do Basel, não teve uma grande atuação. Ele teve uma saída equivocada no primeiro gol e o Shakhtar abriu o placar com apenas 2 minutos do primeiro tempo. No pênalti convertido por Alan Patrick, também demorou a escolher o canto.
O DE HONRAVan Wolfswinkel marcou o gol de honra do Basel nos acréscimos. Aos 47, Campo cruzou, a zaga do Shakhtar furou e a bola sobrou para o holandês completar.
ADVERSÁRIO CONHECIDOO Shakhtar Donetsk já conhece seu adversário. Os ucranianos enfrentarão a Inter de Milão pela semifinal da Europa League. A partida será na segunda-feira (17), às 16h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados