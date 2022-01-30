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futebol

Brasileiros brilham e Porto vence mais uma no Campeonato Português

Dragões venceram o Marítimo por 2 a 1 neste domingo, com gols de Evanilson e Pepê...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 19:39

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 19:39
O Porto nada de braçadas na liderança do Campeonato Português. Neste domingo, em casa, os Dragões venceram o Marítimo por 2 a 1, com direito a gol dos brasileiros Evanilson e Pepê. Com o resultado, a equipe de Sérgio Conceição chegou aos 56 pontos, nove a mais que o vice-líder Sporting. O Benfica é o terceiro, com 44 pontos.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
Impulsionado pela torcida, o Porto abriu o placar aos 18 minutos com o brasileiro Evanilson. O atacante tabelou com Otávio, recebeu na pequena área e tocou de letra para o gol. Os Dragões seguiram pressionando na etapa inicial, mas não conseguiram ampliar. Com menos de 30% de posse e apenas uma finalização no gol, o Marítimo pouco assustou.
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Logo com três minutos do segundo tempo, o Porto ampliou a vantagem, novamente com um jogador brasileiro. Otávio recebeu cruzamento da direita, chutou, e o atacante Pepê desviou para o gol. Cinco minutos depois, o Marítimo diminuiu, com Edgar Costa, mas a reação parou por ali e o Porto administrou a vitória até o apito final.
Crédito: EvanilsonmarcouoprimeirogoldoPortonestedomingo(Foto:Divulgação/FCPorto

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